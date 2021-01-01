

أنغامي يقترب من الإدراج في بورصة ناسداك أنغامي يقترب من الإدراج في بورصة ناسداك

طبيق أنغامي للموسيقى، الذي يضم أكثر من ٧٠ مليون مستخدم ويقع مقره الرئيسي في أبو ظبي، يقترب من الإدراج في بورصة ناسداك في نيويورك، من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص أو ما يعرف إختصارًا SPAC، في واحد من أكبر الاستثمارات في تاريخ الشركات التكنولوجية الناشئة في الشرق الأوسط منذ سنوات، وذلك وفقا لتقرير بلومبيرج.



أجرت أنغامي محادثات مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة أُسست العام الماضي، بإسم Vistas media، ومن المتوقع أن يُعلن عن الصفقة في أي وقت. تمثل هذه الخطوة أول عملية إدراج لشركة تكنولوجية من الشرق الأوسط، في بورصة ناسداك في نيويورك، كما ستبلغ قيمة أنغامي ما يقرب من ٣٠٠ مليون دولار، إذا تمت الصفقة.



تشمل الصفقة التزاماً مشتركًا بقيمة ٤٠ مليون دولار من جانب الشركة المالية الإماراتية Shuaa Capital، وكذلك الجهة الراعية لشركة الاستحواذ PIPE.

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تتشكل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، غالباً، للسماح للشركات الخاصة بجمع أموال جديدة للنمو، والإدراج مباشرة في سوق البورصة، دون الدخول في عملية الطرح العام الأولية، المكلفة، والمستهلكة للوقت.سيضيف الإدراج الناجح لأنغامي من خلال هذه العملية، إلى سلسلة الصفقات التقنية الكبرى في الشرق الأوسط، والتي بدأت باستحواذ شركتي Uber و Amazom.com على شركات محلية.جذبت الشركات الناشئة الإقليمية حوالي مليار دولار من التمويل في عام ٢٠٢٠، وذلك بزيادة تُقدربـ ١٣٪ عن العام السابق، رغم جائحة كورونا، وفقًا لماجنيت.نقلت أنغامي مقرها الرئيسي، بالشراكة مع مكتب أبو ظبي للاستثمار، من لبنان إلى الإمارات العربية المتحدة التي كانت تسعى لجذب الشركات الناشئة كجزء من جهودها لتنويع الاقتصاد، وذلك مطلع العام الجاري.أصبحت أنغامي، التي تأسست في بيروت عام ٢٠١٢ من قبل اثنين من رواد الأعمال اللبنانيين، واحدة من أكبر منصات البث الشعبية في المنطقة، إذ توفر ٥٧ مليون أغنية، لأكثر من ٧٠ مليون مستخدم، بعدد مرات استماع يفوق المليار، مع مكاتب لها في جميع أنحاء العالم العربي، كما تنافس أنغامي منصات عالمية على الهيمنة الإقليمية مثل: Spotify و Deezer.يشمل المساهمون في أنغامي شركات رأس المال الإقليمية، والمساهمين الاستراتيجيين مثل: Middle east venture partners و Samena Capital و شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ومجموعة MBC، وشركة اتحاد اتصالات، الذين يمثلون حوالي ٦٨٪ من الشركة.يرأس شركة Vistas المدير التنفيذي جاكوب شيريان، والشركاء المؤسسون: ابهياندند سينج، وسورابا جوبتا، كما تداولت الشركة في بورصة ناسداك بعد طرحها الأولي بقيمة ١٠٠ مليون دولار، في أغسطس الماضي.تعاونت أنغامي مع بنك جي بي مورجان لزيادة رأس المال، واستكشاف خيارات استراتيجية جديدة سعيًا للتوسع وفقًا لبلوميبرج، كما استثمرت Shuaa Capital في المنصة الموسيقية مؤخرًا.