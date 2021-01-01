

يعنى إيه منصة Microsoft Mesh .. وما هي مميزاتها للمستخدمين؟ يعنى إيه منصة Microsoft Mesh .. وما هي مميزاتها للمستخدمين؟

كشفت شركة مايكروسوفت مؤخرا عن منصة Microsoft Mesh، وهي منصة لبناء تطبيقات للأشخاص للتعاون في الواقع المعزز، حيث جاء الإعلان ضمن حدث خاص يركز على الواقع المعزز والافتراضي أقيم داخل منصة مجتمع الواقع الافتراضي Altspace، حيث تهدف المنصة الجديدة إلى توفير منصة HoloLens للواقع المعزز ومنصة Windows Mixed Reality للواقع الافتراضي مع منصة مشتركة للاجتماعات.



منصة Microsoft Mesh

تتيح المنصة للمستخدمين مساحة اجتماعات عبر الواقع الافتراضي والمعزز للتفاعل مع المستخدمين الآخرين والمحتوى الثلاثي الأبعاد، والتعامل مع جميع الأجزاء الفنية الصعبة لمشاركة الخبرات المكانية عبر الويب، كما تريد مايكروسوفت مع المنصة الجديدة التأكد من أن الأشخاص الذين ليس لديهم أنظمة واقع معزز يمكنهم المشاركة في التجمعات الافتراضية مع أولئك الذين لديهم أنظمة واقع معزز.



وتهدف عملاقة البرمجيات إلى تمكين الأشخاص من الانضمام إلى الاجتماعات الداعمة لمنصة Microsoft Mesh عبر أي جهاز، مثل الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي، وتعمل المنصة أيضًا مع نظارات الواقع الافتراضي، فيما تخطط مايكروسوفت بمرور الوقت لدمج Microsoft Mesh في تطبيقاتها الخاصة، مثل تطبيق Teams التعاوني الذي أصبح مستخدمًا على نطاق واسع أثناء جائحة كورونا كطريقة يلتقي بها زملاء العمل دون تواجدهم في المكتب.

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ومن المفترض أن تكون المنصة الجديدة إحدى خدمات Azure ومجموعة أدوات تطوير البرامج المرتبطة بها، ويمكن للعملاء المحددين بدء اختبار خدمة سحابة Microsoft Mesh الآن في المعاينة قبل أن تصبح متاحة على نطاق أوسع.