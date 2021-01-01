اعلنت شركة فيسبوك اليوم الاثنين عن بدء عرض محتوى إخباري من العديد من دور النشر ووسائل الإعلام الألمانية على جزء مخصص من موقعها اعتبارا من شهر مايو المقبل.
وقال جيسبر دوب، مدير الشراكة الإخبارية في أوروبا، اليوم خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "سنستثمر حوالي مليار دولار في المحتوى الإخباري لفيسبوك على مستوى العالم على مدار السنوات الثلاث المقبلة، أخبار فيسبوك في ألمانيا جزء من ذلك". ولم يذكر دوب على وجه التحديد المبلغ الذي سيُدفع للناشرين.
ودخل ناشرون في شراكة مع فيسبوك حتى يتمكنوا من الحصول على أجر مقابل المحتوى المرتبط بالموقع، ولا يتطلب الأمر إنتاج محتوى مخصوص لفيسبوك.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فيسبوك يشرع في التعاون مع وسائل إعلام ألمانية.. مايو المقبل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق