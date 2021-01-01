«إنستجرام» تعزز خيار البث الحي للمحادثات

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«إنستجرام» تعزز خيار البث الحي للمحادثات

تعتزم شبكة إنستجرام أن تلتحق بموجة المحادثات الحية التي تزداد شعبيتها على المنصات الاجتماعية، حاذية بذلك حذو شركتها الأم فيسبوك وتطبيقات التواصل الصاعدة كشبكة كلوب هاوس.

وأطلقت إنستجرام "الغرف الحية" التي تتيح للمستخدم تصوير نفسه والبث الحيّ للمحادثات مع آخرين، بحدّ أقصى هو أربعة اشخاص.

وأوضحت إنستجرام في بيان أنها تأمل من ذلك في "فتح الباب لمزيد من الفرص الإبداعية، كإنشاء برنامج حواري، وعزف الموسيقى، وتنفيذ أعمال مع فنانين آخرين، وتنظيم جلسات أسئلة وأجوبة أكثر حيوية أو تمكين المستخدم من إعطاء دروس خصوصية لمتابعيه".

وكانت الشبكة الاجتماعية التي استندت في نجاحها على الصور ومقاطع الفيديو تحظ أساسًا أداة للبث المباشر، لكن المشاركة فيها كانت متاحة لمستخدِمَين، إلا أن الزيادة الكبيرة في الاستخدامات الرقمية بفعل جائحة كوفيد-19 حدت بها إلى إضافة ميزات جديدة في الآونة الأخيرة، على نحو ما فعلت تطبيقات عدة منافِسة.

وشهد استخدام البث المباشر خصوصًا نهضة واسعة على مختلف المنصات.

المصدر: الدستور

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