تعتزم شبكة إنستجرام أن تلتحق بموجة المحادثات الحية التي تزداد شعبيتها على المنصات الاجتماعية، حاذية بذلك حذو شركتها الأم فيسبوك وتطبيقات التواصل الصاعدة كشبكة كلوب هاوس.
وأطلقت إنستجرام "الغرف الحية" التي تتيح للمستخدم تصوير نفسه والبث الحيّ للمحادثات مع آخرين، بحدّ أقصى هو أربعة اشخاص.
وأوضحت إنستجرام في بيان أنها تأمل من ذلك في "فتح الباب لمزيد من الفرص الإبداعية، كإنشاء برنامج حواري، وعزف الموسيقى، وتنفيذ أعمال مع فنانين آخرين، وتنظيم جلسات أسئلة وأجوبة أكثر حيوية أو تمكين المستخدم من إعطاء دروس خصوصية لمتابعيه".
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التعليقات على «إنستجرام» تعزز خيار البث الحي للمحادثات
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