واصلت عملة بيتكوين الافتراضية Bitcoin انخفاضها الحاد، اليوم الثلاثاء، إثر تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، التي وصفتها مؤخرا بأنها طريقة غير فعالة للغاية لإجراء المعاملات، وحذرت من استخدامها في الأنشطة غير المشروعة.
وانخفضت بيتكوين، أكثر العملات الرقمية شهرة وقيمة في العالم، بنسبة 14% تقريبا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتسجل 47,774 دولارا أمريكيا تقريبا.
كما تراجعت العملات الرقمية الأخرى، والتي شهدت صعودا موازيا مع صعود بيتكوين، حيث انخفضت عملة إيثيريوم بنسبة 17% (1,458 دولارا)، وانخفضت XRP بنسبة 22% (44 سنتا).
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التعليقات على بيتكوين تواصل انخفاضها الحاد بعد زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.. ما السبب؟
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