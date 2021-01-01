

لحظرها أو إلغاء تنشيطها.. تويتر تعتزم طرح أداة جديدة للتخلص من الحسابات المزعجة لحظرها أو إلغاء تنشيطها.. تويتر تعتزم طرح أداة جديدة للتخلص من الحسابات المزعجة

تعمل شركة تويتر Twitter، على تطوير أداة جديدة تسمح لمستخدمي منصاتها بحظر وكتم الحسابات المسيئة تلقائيا، وهي من أحدث ميزات الأمان التي يوفرها موقع التدوينات العالمي لمستخدميه.



وبحسب ما ذكره موقع "bollyinside"، ستكتشف منصة "تويتر" تلقائيا مع وضع الأمان الجديد، عن الحسابات "التي قد تكون مسيئة أو غير مرغوب فيها"، كما ستحد من كيفية تفاعل هذه الحسابات مع المحتوى الخاص بك لمدة سبعة أيام.



وجاء في وصف تويتر للميزة الجديدة:" قم تلقائيا بحظر الحسابات المسيئة التي يبدو أنها تنتهك قوانين تويتر، وكتم الحسابات المسيئة التي قد تستخدم الافتراءات أو الإهانات أو اللغة الفظة أو ملاحظات الكراهية".

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ويمكن للمستخدمين حاليا، الإبلاغ عن سلوك مسيء مباشرةً من تغريدة أو ملف تعريف أو رسالة خاصة، حيث يمكن تضمين تغريدات متعددة في نفس التقرير لتساعدك تويتر في الحصول على سياق أفضل أثناء التحقيق في المشكلات لحلها بشكل أسرع.الجدير بالذكر أن شركة "تويتر" أعلنت مؤخرا، عن ميزتين جديدتين قادمتين لمنصتها، الأولى تسمى Super Follows، والتي تتيح للمستخدمين عبر منصة تويتر فرض رسوم على متابعيهم للوصول إلى المحتوى الإضافى الخاص، مقابل مبلغ شهري محدد.وتتيح الميزة الثانية المسماة المجتمعات Communities، والتي تشبه مجموعات فيسبوك، لمستخدمو موقع التغريدات العالمي، إمكانية إنشاء مجموعات والانضمام إليها حول اهتمامات محددة، مما يسمح لهم بمشاهدة تغريدات الآخرين التي تركز على نفس دائرة الاهتمام.