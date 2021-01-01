هواوى العالمية تخترق عالم السماعات اللاسلكية بتقنيات مبتكرة

تستكمل مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك انطلاقتها القوية في 2021 بإطلاق سماعاتها الجديدة HUAWEI FreeLace Pro
وتتميز السماعات الجديدة بعمر بطارية طويل يصل إلى 24 ساعة، وميزة متطورة لإلغاء الضوضاء النشطة بميكروفون مزدوج، إلى جانب الشحن والإقتران السريع لتقديم تجربة مستخدم مطورة.
وتواصل سماعة HUAWEI FreeLace Pro استخدام تقنية HUAWEI HiPair الفريدة بتصميم USB-C، بحيث يمكن استخدام أي هاتف ذكي أو حاسوب شخصي أو جهاز لوحي للشحن السريع في أي وقت. كما تحتوي سماعة HUAWEI FreeLace Pro أيضًا على وضع ألعاب ذات وقت انتقال منخفض الذي يتم تنشيطه عند تشغيل اللعبة.
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