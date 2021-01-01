تحدث وليد حجاج خبير أمن المعلومات، عن كيفية تأثر المستخدم العادي بالخلاف الذي نشب مؤخرًا بين شركة فيس بوك وشركة آبل وما إذا كان سيتضرر أم لا، بسبب الخدمة الجديدة التي ستقا الأخيرة خلال الفترة المقبلة.
وقال «حجاج» خلال مداخلة في برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، «إن المنطق يدعوا المستخدم العادي لاستخدام الجزء الذي يخدمه من كل تطبيق أو نظام تشغيل ولكن بدراية، بمعنى أنه إذا أراد المستخدم التعامل مع جهاز يعمل بنظام الأندرويد أو ios فليس هناك مشكلة ولكن مع الإلمام بكيفية التعامل السليم مع كل نظام وإدراك مزاياها وعيوبها حتى يتجنب المخاطر».
وأضاف: «على سبيل المثال عندما أعلن واتساب التحديث الجديد الخاص بالخصوصية، أقدم البعض على مسحه، بينما احتفظ البعض الآخر به مع تحجيم استخدامها له لتجنب الخطر».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على هل سيتضرر المستخدم من خلاف فيس بوك وآبل؟.. خبير يكشف التفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق