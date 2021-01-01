

بريطانيا تترصد خطوات مواقع التواصل الإجتماعي بريطانيا تترصد خطوات مواقع التواصل الإجتماعي

أدى الخلاف بين ”Facebook” و بشأن الدفع مقابل الأخبار المحلية، على الرغم من انتهاء الأزمة، إلى زيادة التركيز الدولي على القوة التي تمارسها شركات التكنولوجيا العملاقة بوادي السليكون الأمريكي.



وقال وزير التكنولوجيا الرقمية البريطاني أوليفر دودن: ”سنحاسب هذه الشركات، لسد الفجوة بين ما تقول إنها تفعله، وما يحدث في الممارسة”.



وأضاف: ”سنمنع هذه الشركات من استغلال هيمنتها على حساب الأفراد، والشركات التي تعتمد عليها”.

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وقال دودن، إن الأحداث الأخيرة عززت وجهة نظره بأن الأسواق الرقمية لا تعمل بشكل صحيح في الوقت الحالي.وتحدث ”دودن”، بعد اجتماع مع نائب رئيس ”فيسبوك” للشؤون العالمية، نيك كليج، وقال: ”أضع هذه المخاوف على Facebook، وأعلن عن اهتمامنا بتسوية ساحة اللعب لتمكين تكوين علاقات تجارية مناسبة”.وأضاف: ”يجب أن نتجنب اتخاذ مثل هذه الخيارات النووية مرة أخرى”.وقالت فيسبوك في بيان، إن الاتصال كان بناء، وأنها أبرمت بالفعل صفقات تجارية مع معظم دور النشر الرئيسية في بريطانيا.وقال متحدث باسم : ”وافق نيك بشدة على تأكيد وزير الخارجية (دودن) أن تفضيل الحكومة العام هو أن تدخل الشركات بحرية في علاقات تجارية مناسبة مع بعضها البعض”.