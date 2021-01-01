

واتساب :يمكنك الآن كتم الصوت في مقاطع الفيديو الخاصة واتساب :يمكنك الآن كتم الصوت في مقاطع الفيديو الخاصة

كشف تطبيق المراسلة الفوري ”، اليوم السبت، عن ميزة على هواتف ”أندرويد”، وتتعلق بالخصوصية، وتتيح الميزة الجديدة بإزالة الصوت عند مشاركة مقاطع الفيديو.



وغرد ”واتسآب” عبر موقع ”تويتر” في إعلانه عن الميزة الجديدة: ”من أجل عيونك وليس أذنيك، يمكنك الآن كتم الصوت في مقاطع الفيديو الخاصة بك قبل إضافتها إلى حالتك أو إرسالها في الدردشة، توفر الميزة الآن على هواتف ”أندرويد” الذكية”.



ووفقا لموقع ”أندرويد بوليس”، فإن محرر فيديو بإصدار تطبيق ”واتساب” على نظام تشغيل ”أندرويد” يحتوي على رمز مكبر صوت صغير يقع أسفل الجدول الزمني للفيديو مباشرة، وعند تبديله إلى كتم الصوت يصبح في الإمكان إرسال مقطع الفيديو دون صوت قبل إرساله إلى الآخرين أو ميزة الحالة.

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ويظهر زر كتم الصوت، سواء عند بتسجيل الفيديو داخل تطبيق ”واتسآب” أم لا، لذلك عند مشاركة مقطع فيديو من مصدر آخر أو مقطع فيديو التقطه المستخدم باستخدام تطبيق الكاميرا بهاتفه، فلا يزال بإمكانه التحكم في كتم صوت المقطع قبل إرساله.ووفقا لموقع ”وابيتاإنفو”، فقد ظهرت ميزة ”مقاطع الفيديو الصامتة” لأول مرة في الإصدار 2.21.3.13 على تطبيق ”غوغل بلاي”، ولكن الآن بعد أن أصبحت الميزة رسمية ويتم طرحها كمحول من جانب الخادم.وتعرض تطبيق ”واتسآب” لانتقادات واسعة بسبب التحديث الخاصة بسياسة الخصوصية، وهو ما أجبر إدارة التطبيق على تأخير طرحها حتى 15 مايو المقبل.