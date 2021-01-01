كشف تطبيق المراسلة الفوري ”، اليوم السبت، عن ميزة على هواتف ”أندرويد”، وتتعلق بالخصوصية، وتتيح الميزة الجديدة بإزالة الصوت عند مشاركة مقاطع الفيديو.
وغرد ”واتسآب” عبر موقع ”تويتر” في إعلانه عن الميزة الجديدة: ”من أجل عيونك وليس أذنيك، يمكنك الآن كتم الصوت في مقاطع الفيديو الخاصة بك قبل إضافتها إلى حالتك أو إرسالها في الدردشة، توفر الميزة الآن على هواتف ”أندرويد” الذكية”.
ووفقا لموقع ”أندرويد بوليس”، فإن محرر فيديو بإصدار تطبيق ”واتساب” على نظام تشغيل ”أندرويد” يحتوي على رمز مكبر صوت صغير يقع أسفل الجدول الزمني للفيديو مباشرة، وعند تبديله إلى كتم الصوت يصبح في الإمكان إرسال مقطع الفيديو دون صوت قبل إرساله إلى الآخرين أو ميزة الحالة.
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التعليقات على واتساب :يمكنك الآن كتم الصوت في مقاطع الفيديو الخاصة
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