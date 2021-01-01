تليجرام يطلق خدمات مدفوعة

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تليجرام يطلق خدمات مدفوعة

أعلن تطبيق «تليجرام» للمراسلات الفورية المشفرة أنه سيقوم بإطلاق عدد من الخدمات المدفوعة اعتبارا من العام المقبل 2021، وذلك لتمويل عملياته وتطوره، وكتب «بافيل دوروف» أحد مؤسسى التطبيق عبر قناته على التطبيق أن الشركة ستبدأ فى تحقيق عوائد مالية اعتبارا من العام المقبل وذلك من خلال بعض الخدمات الجديدة المدفوعة وكذا الإعلانات، ولكنه أكد فى الوقت نفسه أن العملية ستتم دون «تطفل» على المستخدم، وأن غالبية مستخدمى التطبيق لن يلاحظوا أى تغيير فيما اعتادوا عليه.

وقال مراقبون، إن هذه الخدمات المدفوعة تتعلق بالاستفادة من بعض المميزات الإضافية للتطبيق، مثل الشركات التى تستخدم تطبيق المراسلة لأغراض مهنية.

أما بالنسبة للإعلانات، فسوف يعمل التطبيق على إنشاء منصته الخاصة لإدارة الإعلانات مع فرض رسوم على من يستفيد من هذه الخدمات، وأكد دوروف أن بعض قنوات تليجرام التى تمتلك ملايين المتابعين تقوم حاليا بوضع إعلانات داخل القناة، وأن التطبيق يرغب فى تحقيق بعض الاستفادة، ولكنه فى الوقت نفسه قال إن كافة المميزات المجانية ستبقى كما هى دون تغيير وكذلك فإن خدمة المراسلة ستبقى دون إعلانات.

وفى الوقت الحالى يبلغ عدد مستخدمى تيلجرام الناشطين ما يقرب من 500 مليون شخص، وأكد دوروف أن الشركة تحتاج لملايين الدولارات سنويا حتى تتمكن من الاستمرار، وأنه مع معدلات النمو الحالية سيصل عدد المستخدمين إلى المليارات وهو ما يحتاج المزيد من التمويل الذى سيتم توفيره من خلال مجموعة الخدمات الجديدة.

المصدر: المصرى اليوم

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