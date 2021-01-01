تليجرام.. تحديثات جديدة لمواجهة منافسيه (تعرف على التفاصيل)

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تليجرام.. تحديثات جديدة لمواجهة منافسيه (تعرف على التفاصيل)

أعلن تطبيق تليجرام إطلاق تحديثات على خدماته، بينها خدمة إخفاء الرسائل تلقائيًا، وإنهاء صلاحية روابط الدعوات عبره ومجموعات الدردشة غير محدودة العدد.

واحتل تطبيق تليجرام، التطبيق الأكثر بحثاً عبر محركات البحث المختلفة، حيث إن هذه التحديثات تأتي في وقت يشهد التطبيق إقبالا لافتا على استخدامه مؤخرًا، لا سيما في ظل حالة الارتباك بسبب سياسة الخصوصية الجديدة لواتساب التي أعلنت فيسبوك تأجيلها .

وحسب منشور في مدونة تليجرام، أصبح تفعيل خيار إخفاء الرسائل متاحًا ليشمل مختلف أنواع الدردشة عبره بدلا من قصره على الدردشات السرية المشفرة.

ووفقاً لـ«سي أن أن»، توفر هذه الميزة إمكانية الحذف التلقائي للدردشات، مع خيارات مختلفة للمستخدم لضبط وقت إخفاء الرسائل، تتراوح ما بين يوم إلى 7 أيام.

وفي محاولة لإضافة ميزات مماثلة لتطبيق Clubhouse للدردشة الصوتية، أعلن تليجرام عن إضافة ميزة «مجموعات البث»، بحيث يمكن لمديريها فقط إرسال الرسائل، فيما لا يزال بإمكان الأعضاء الانضمام إلى الدردشات الصوتية، كما أضاف تليجرام المزيد من الرموز التعبيرية المتحركة.

يشار إلى أن خاصية المسح التلقائي للمحادثات على تليجرام، كانت تتوفر في السابق في حالة إجراء المحادثات السرية فقط، ولكنها الآن تتوفر لمستخدمي أنظمة ios وأندرويد بكافة أنواع المحادثات على التطبيق.

المصدر: المصرى اليوم

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