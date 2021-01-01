أعلن تطبيق تليجرام إطلاق تحديثات على خدماته، بينها خدمة إخفاء الرسائل تلقائيًا، وإنهاء صلاحية روابط الدعوات عبره ومجموعات الدردشة غير محدودة العدد.
واحتل تطبيق تليجرام، التطبيق الأكثر بحثاً عبر محركات البحث المختلفة، حيث إن هذه التحديثات تأتي في وقت يشهد التطبيق إقبالا لافتا على استخدامه مؤخرًا، لا سيما في ظل حالة الارتباك بسبب سياسة الخصوصية الجديدة لواتساب التي أعلنت فيسبوك تأجيلها .
وحسب منشور في مدونة تليجرام، أصبح تفعيل خيار إخفاء الرسائل متاحًا ليشمل مختلف أنواع الدردشة عبره بدلا من قصره على الدردشات السرية المشفرة.
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التعليقات على تليجرام.. تحديثات جديدة لمواجهة منافسيه (تعرف على التفاصيل)
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