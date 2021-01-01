

بيتكوين تواصل انخفاضها الحاد بعد زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.. ما السبب؟ بيتكوين تواصل انخفاضها الحاد بعد زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.. ما السبب؟

واصلت عملة بيتكوين الافتراضية Bitcoin انخفاضها الحاد، اليوم الثلاثاء، إثر تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، التي وصفتها مؤخرا بأنها طريقة غير فعالة للغاية لإجراء المعاملات، وحذرت من استخدامها في الأنشطة غير المشروعة.



وانخفضت بيتكوين، أكثر العملات الرقمية شهرة وقيمة في العالم، بنسبة 14% تقريبا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتسجل 47,774 دولارا أمريكيا تقريبا.



كما تراجعت العملات الرقمية الأخرى، والتي شهدت صعودا موازيا مع صعود بيتكوين، حيث انخفضت عملة إيثيريوم بنسبة 17% (1,458 دولارا)، وانخفضت XRP بنسبة 22% (44 سنتا).

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وحذرت يلين كذلك من التأثير الضار لتعدين بيتكوين على البيئة، حيث يتم استهلاك قدرة هائلة من الكهرباء من أجل تعدين العملة، حيث يقدر استهلاك الكهرباء في تعدين بيتكوين بمقدار من الكهرباء يفوق استهلاك دولة مثل باكستان!وقالت يلين أن المضاربة هي التي تقود الصعود الحاد لعملة بيتكوين، وحذرت من المخاطر التي يتعرض لها مستثمرو التجزئة الذين يشترون بيتكوين.يذكر أن بيتكوين صعدت مرة إلى ما يقرب من 20 ألف دولار في عام 2017، قبل أن تنخفض بنسبة 80% من قيمتها في العام التالي.