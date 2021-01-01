فودافون مصر تبدأ إجراءات الاستحواذ على حصة 20% في مصاري وبي للدفع الإلكتروني

وقعت شركة فودافون مصر مذكرة تفاهم مع شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية، تمهيدا لاستحواذ فودافون على حصة 20% في شركتي بي Bee ومصاري للمدفوعات الإلكترونية المملوكتين لـ”ابتكار”.
وتنوي فودافون مصر الاكتتاب في زيادة رأس مال شركتي بي ومصاري، كخطوة مهمة في زيادة استثماراتها في السوق المصرية، وتقديم خدمات مدفوعات رقمية متنوعة لعملائها من الأفراد والشركات.
وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، وكريم عيد رئيس القطاع التجاري بها، ورشا الأزهري رئيس القطاع المالي، وأيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية، ومن طرف “ابتكار”، خالد محمد محمود عضو مجلس إدارة ابتكار ورئيس مجلس إدارة مجموعة إم إم جروب، وأيمن الدسوقي الرئيس التنفيذي لشركة ابتكار ورئيس مجلس إدارة شركة بي للمدفوعات.
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