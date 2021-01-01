شاومي تعلن عن تلفازها الذكي Redmi Max بشاشة 86 بوصة.. كم سعره؟

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شاومي تعلن عن تلفازها الذكي Redmi Max بشاشة 86 بوصة.. كم سعره؟

أعلنت شركة شاومي الصينية Xiaomi عن تلفازها الذكي الجديد “ريدمي ماكس” Redmi Max، بقياس شاشة 86 بوصة، والذي ينطلق في الأسواق بسعر 1,240 دولارا (19,500 جنيها مصريا تقريبا).

وتشغل الشاشة نسبة 97,25% من حجم تلفاز شاومي Redmi Max 86، وشاشته من نوع IPS Matrix بدقة 4K، وتغطي نسبة 92% من طيف ألوان DCI-P3، كما يدعم التلفاز تقنية MEMC وHDR10+، مع معدل تحديث 120 هرتز.

ويعمل تلفاز شاومي Redmi Max 86 بمعالج رباعي الأنوية Arm Cortex-A72 بتقنية تصنيع 22 نانومتر، وكارت رسوميات Mali-G52 MCI، مع ذاكرة عشوائية (رام) بحجم 2 جيجابايت، وسعة داخلية 32 جيجابايت.

ويعمل تلفاز شاومي Redmi Max 86 بواجهة المستخدم MIUI TV 3.0، ومن المقرر طرحه بالأسواق بدءا من 4 مارس القادم.

المصدر: مشبك

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