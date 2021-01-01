

“إتش بي” تستحوذ على “هايبر إكس” مقابل ٤٢٥ مليون دولار “إتش بي” تستحوذ على “هايبر إكس” مقابل ٤٢٥ مليون دولار

أعلنت شركة “إتش بي” أمس، عن إتفاقية جديدة للاستحواذ على “هايبر إكس” التي تمثل قسم الألعاب الإلكترونية وملحقاتها التابع لشركة كينجستون. تدعم هذه الاتفاقية استراتيجية “إتش بي” لزيادة نمو أعمالها في مجال الأنظمة الشخصية، حيث يشكل قطاع الألعاب وملحقاتها أهمية كبيرة. تضم “هايبر إكس” مجموعة من الألعاب وملحقاتها المختلفة مثل: سماعات الرأس، ولوحات المفاتيح، وميكروفونات USB وغيرها.



وفقًا للاتفاقية، ستقدم شركة “إتش بي” ٤٢٥ مليون دولار، مقابل الاستحواذ على “هايبر إكس”، مع احتفاظ شركة كينجستون بمنتجات DRAM وFlash وSSD، ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة بشكل نهائي في أبريل القادم، وذلك بعد الانتهاء من كافة المراجعات التنظيمية، والإجراءات المعتادة.



قال إنريكي لوريس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إتش بي: “تقود هايبر إكس قطاع الألعاب وملحقاتها، وتحظى بثقة الكثير من المستخدمين حول العالم، ونحن متحمسون لانضمام فريق بمثل هذه الكفاءة والخبرة إلى عائلة إتش بي”.

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ويضيف: “نواصل تعزيز ريادتنا من خلال التوسع في الأنظمة الشخصية، إذ نرى فرصًا كبيرة في سوق أجهزة الألعاب الإلكترونية. كما تشكل إضافة هايبر إكس لنا، دعماً للابتكار والنمو”.أطلقت “إتش بي” مجموعة كبيرة ومتنامية من الألعاب الإلكترونية في السنوات الأخيرة، بقيادة العلامة التجارية “أومين”، بالإضافة إلى عدد كبير من الأجهزة والبرامج والخدمات العالمية، تحرز الشركة تقدما في قطاع الألعاب باستخدام أجهزة قوية، ومع إضافة هايبر إكس، سوف يخوض المستخدمون تجربة أفضل.