تطبيق "زووم" ينوي إضافة تقنية تسمح بإجراء اجتماعات "عابرة للقارات" بسهولة شديدة

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صورة الخبر: تطبيق "زووم" ينوي إضافة تقنية تسمح بإجراء اجتماعات "عابرة للقارات" بسهولة شديدة
تطبيق "زووم" ينوي إضافة تقنية تسمح بإجراء اجتماعات "عابرة للقارات" بسهولة شديدة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق "زووم" للتواصل المرئي، في طريقه لإضافة تقنية جديدة، تسمح بإجراء اجتماعات "عابرة للقارات" بين مختلف الجنسيات بسهولة شديدة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "زووم" سيسمح بتقديم خواص "الترجمة والشرح" على نطاق واسع قريبا.

وتوقعت المصادر أن "زووم" سيطرح تقنية "التسميات التوضيحية" التلقائية" أيضا في خريف عام 2021 الجاري.

وتعتمد تلك التقنيات الجديدة المدمجة في تطبيق "زووم" على ميزات الذكاء الصناعي، بحيث يمكن أن تتمتع الحسابات المجانية بتلك الخيارات التي كانت متاحة فقط للحسابات مدفوعة الأجر فيما قبل.

وستكون تلك الميزة مفيدة بصورة كبيرة جدا لأصحاب الحسابات المجانية الذين يحتاجون إلى المزيد من المساعدة، مثل من يعانون من ضعف السمع.

وستطلب إدارة "زووم" من المستخدمين الراغبين في تلك المزايا ملء نموذج يحتوي على السبب الذي يرغب من خلاله في تلك الخدمة.

المصدر: سبوتنيك

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