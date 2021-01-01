تطبيق "زووم" ينوي إضافة تقنية تسمح بإجراء اجتماعات "عابرة للقارات" بسهولة شديدة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق "زووم" للتواصل المرئي، في طريقه لإضافة تقنية جديدة، تسمح بإجراء اجتماعات "عابرة للقارات" بين مختلف الجنسيات بسهولة شديدة.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "زووم" سيسمح بتقديم خواص "الترجمة والشرح" على نطاق واسع قريبا.
وتوقعت المصادر أن "زووم" سيطرح تقنية "التسميات التوضيحية" التلقائية" أيضا في خريف عام 2021 الجاري.
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