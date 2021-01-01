أعلنت شركة فيسبوك اليوم الخميس أنها حظرت على جيش ميانمار استخدام موقعها وتطبيق إنستجرام بأثر فوري، مع استمرار المظاهرات الحاشدة منذ أسابيع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بعد استيلاء الجيش على السلطة.
وقالت الشركة في مدونة «الأحداث منذ انقلاب الأول من فبراير، ومنها العنف الدامي، عجلت بضرورة هذا الحظر... نعتقد بأن مخاطر السماح لتاتماداو (جيش ميانمار) باستخدام فيسبوك وإنستجرام كبيرة للغاية».
واستولى الجيش على السلطة هذا الشهر بعدما زعم حدوث تزوير في انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني التي اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونج سان سو تشي، واعتقلها وكثيرا من قيادات الحزب.
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التعليقات على فيسبوك تحظر استخدام جيش ميانمار موقعها وتطبيق إنستجرام
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