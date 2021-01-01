عيب تقني خطير يعانيه أحد أبرز منتجات "غوغل"

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عيب تقني خطير يعانيه أحد أبرز منتجات "غوغل"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن معاناة أحد أبرز منتجات "غوغل" الأمريكية من عيب تقني خطير.

وأوضح التقرير المنشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن مساعد غوغل الصوتي الذكي، لا يعمل على جميع أنظمة التشغيل القابلة للارتداء الخاصة بشركة "غوغل" التي يطلق عليها "وير أو إس".

ولفت التقرير إلى أن كلمة "هاي غوغل" التي من المفترض أن تفعل المساعد الصوتي الذكي، لا تستجيب مع جميع أنظمة التشغيل للأجهزة القابلة للارتداء.

من جانبها، أقرت شركة "غوغل" الأمريكية بذلك العيب التقني، مشيرة إلى أنها تعمل حاليا على معالجة هذه المشكلات، وتحسين التجربة العامة لأنظمة التشغيل التابعة لها.

وكان يعمل مساعد غوغل الصوتي الذكي بمجرد الضغط بصورة مطولة على الساعة الذكية، ولكن مع وجود ذلك العيب، لا يستجيب مساعد غوغل بالضغطة المطولة.

المصدر: سبوتنيك

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