ابتكار لشحن الأجهزة الإلكترونية والهواتف عن طريق موجات الواي فاي

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › ابتكار لشحن الأجهزة الإلكترونية والهواتف عن طريق موجات الواي فاي

صورة الخبر: ابتكار لشحن الأجهزة الإلكترونية والهواتف عن طريق موجات الواي فاي
ابتكار لشحن الأجهزة الإلكترونية والهواتف عن طريق موجات الواي فاي

تمكنت مجموعة من العلماء إلى ابتكار يحول إشارات الواي فاي WiFi إلى كهرباء تشغل الأجهزة الإلكترونية دون الحاجة إلى بطارية، عبر جهاز صغير ثنائي الأبعاد يتم تشغيله فقط بواسطة موجات الواي فاي، التي تمر حوله، وبفضل أشباه الموصلات المتطورة، تتحول الإشارات إلى تيار كهربائي مباشر.

ووفقا لما قاله فريق العلماء إلى صحيفة “ديلي ميل”، فإن الهوائيات المعروفة باسم “rectennas” تعمل على تحويل الموجات التيارية المتناوبة (AC) إلى تيار كهربائي مباشر.
وتلتقط الهوائيات الجديدة “rectennas” موجات التيار المتردد الكهرومغناطيسية، بما في ذلك التي تحمل موجات “واي فاي” اللاسلكية، وتحولها إلى طاقة لاسلكية.

وأكد الفريق أن التقنية الجديدة يمكنها إنتاج حوالي 40 ميكروواط من الطاقة اعتمادا على طاقة مصدر الواي فاي (حوالي 150 ميكروواط)، وهذه الطاقة المنتجة كافية لإضاءة شاشة الهاتف، بالإضافة إلى تشغيل الأجهزة الطبية القابلة للارتداء.

المصدر: مشبك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ابتكار لشحن الأجهزة الإلكترونية والهواتف عن طريق موجات الواي فاي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
82441

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager