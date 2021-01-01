

ابتكار لشحن الأجهزة الإلكترونية والهواتف عن طريق موجات الواي فاي ابتكار لشحن الأجهزة الإلكترونية والهواتف عن طريق موجات الواي فاي

تمكنت مجموعة من العلماء إلى ابتكار يحول إشارات الواي فاي WiFi إلى كهرباء تشغل الأجهزة الإلكترونية دون الحاجة إلى بطارية، عبر جهاز صغير ثنائي الأبعاد يتم تشغيله فقط بواسطة موجات الواي فاي، التي تمر حوله، وبفضل أشباه الموصلات المتطورة، تتحول الإشارات إلى تيار كهربائي مباشر.



ووفقا لما قاله فريق العلماء إلى صحيفة “ديلي ميل”، فإن الهوائيات المعروفة باسم “rectennas” تعمل على تحويل الموجات التيارية المتناوبة (AC) إلى تيار كهربائي مباشر.

وتلتقط الهوائيات الجديدة “rectennas” موجات التيار المتردد الكهرومغناطيسية، بما في ذلك التي تحمل موجات “واي فاي” اللاسلكية، وتحولها إلى طاقة لاسلكية.



وأكد الفريق أن التقنية الجديدة يمكنها إنتاج حوالي 40 ميكروواط من الطاقة اعتمادا على طاقة مصدر الواي فاي (حوالي 150 ميكروواط)، وهذه الطاقة المنتجة كافية لإضاءة شاشة الهاتف، بالإضافة إلى تشغيل الأجهزة الطبية القابلة للارتداء.