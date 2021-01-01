“أبل” تطلق تقنية جديدة للوحة مفاتيح ماك بوك لإنهاء معاناة بعض مستخدميها

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صورة الخبر: “أبل” تطلق تقنية جديدة للوحة مفاتيح ماك بوك لإنهاء معاناة بعض مستخدميها
“أبل” تطلق تقنية جديدة للوحة مفاتيح ماك بوك لإنهاء معاناة بعض مستخدميها

أطلقت شركة “أبل” Apple تقنية جديدة لمعالجة مشاكل لوحة مفاتيح أجهزة ماك بوك MacBook، مصنوعة من السيليكون، تعمل على استمرار عمل الأزرار بطريقة جيدة، كما تمنع دخول أي شوائب بين مساحة الأزرار، والتي تكون السبب في توقف عملها.

وعن محاولة “أبل” في كسب ثقة مستخدميها، قال المتحدث باسم الشركة، أن عدد قليل من المستخدمين يعانون من مشاكل في لوحة المفاتيح، والشركة تأسف لذلك، وعليهم التواصل مع خدمات الدعم لحل المشكلة.

يذكر أن التقنية الجديد لم تُفعل إلى الآن، وحال تفعيلها سوف تأخذ وقت، لذلك، مرجح أن تستمر معاناة المستخدمين لبعض الوقت.

المصدر: مشبك

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