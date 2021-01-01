“ملقى” منصة افتراضية سعودية تستقطب مؤتمرات عالمية متخصصة

كنتيجة لما فرضه فرض وباء كورونا والتأثير الكبير على عقد الفعاليات والمؤتمرات حول العام، انطلقت منصة “ملقى أو Malga” المملوكة بالكامل لشركة “آد” السعودية والمتخصصة في إدارة الفعاليات والمؤتمرات الافتراضية ثنائية وثلاثية الأبعاد. لتوفر بذلك إمكانية إقامة جميع الفعاليات افتراضيًا وتضمن استمرار الأعمال للآلاف حول العالم.
وتشير الشركة أنه بفضل الخدمات السحابية التي تتميز بها منصة “ملقى / Malga”، فقد نجحت في إعداد وتنفيذ أكبر مؤتمرين متخصصين في “المرونة التشغيلية للخدمات المالية”؛ عقدت النسخة الأولى في الفترة (26-27 أكتوبر 2020)، للشركات المالية الأوربية، وتستضيف على مدار يومي (23-24 ) من فبراير الجاري، النسخة الثانية، بمشاركة 32 متحدثًا يمثلون كبريات الشركات الأمريكية المالية، ومن المقرر أن تبحث الجلسات النقاشية عن سُبل إدارة المخاطر في ظل استمرار الجائحة، وكيفية مواجهة الأزمات المرتقبة، عبر تقديم مبادرات تضمن إجراءات تشغيلية تتسم بالمرونة العالية، تٌسهم في إبقائها على خريطة المنافسة المالية السوقية، من خلال تطبيق معايير حوكمة الصناعات المالية.
ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة آد لإدارة المعارض والمؤتمرات، عبد العزيز المقيطيب، تمثل إدارة المؤتمر الثاني في “المرونة التشغيلية” لشركات الخدمات المالية الأمريكية، نجاحًا وتأكيدًا على الأسس المعيارية والاحترافية التي تقدمها اليوم الشركات السعودية في إدارة الفعاليات الافتراضية الدولية، لمساعدتها في التغلب على تداعيات الجائحة، التي من المتوقع استمرارها إلى النصف الثاني من العام الجاري.
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