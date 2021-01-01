

نقل الملفات بين هاتفين – Nearby Share ماذا نعرف عنها وكيف تعمل؟ نقل الملفات بين هاتفين – Nearby Share ماذا نعرف عنها وكيف تعمل؟

يجد الكثير منا خاصية بهواتفنا يطلق عليها المشاركة القريبة أو Nearby Share وقد لا نعلم عنها الكثير ولا نعرف كيفية عملها وفيم تستخدم؟ ومن اجل ذلك سنحدثكم اليوم في هذا المقال عن هذه الخاصية وكيفية الاستفادة منها بالخطوات، أما عن تعريف خاصية المشاركة القريبة فهي خاصية تتيح لنا نقل الملفات بين هاتفين ومشاركة الملفات الكبيرة أو حتى الصغيرة الحجم مع الهواتف الأخرى القريبة التي تدعم هذه الخاصية.



منذ 10 سنوات كان مستخدمي جوالات Apple يمتلكون خاصية AirDrop التي تسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات بين أجهزة Apple في لمح البصر. ولكن كان هذا قديما أما الآن، ابتكرت Google أيضًا نسختها الخاصة من AirDrop لنظام Android والتي تسمى Nearby Share. وتعمل شركة Google على ميزة مشاركة الملفات الجديدة منذ عام 2019 وهي الآن متاحة أخيرًا للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android ولكن ليس كل الأجهزة تدعم هذه الخاصية. سوف نعلم معا كل ما نحتاج لمعرفته حول خاصية المشاركة القريبة على هواتف Android.



إصدارات اندرويد التي تدعم خاصية نقل الملفات بين هاتفين – Nearby Share:

تقول Google، إن خاصية المشاركة القريبة متاحة للهواتف التي تعمل بدءا من نظام Android 6.0 حتى الإصدارات الأحدث. للتحقق مما إذا كان هاتف Android الخاص بك يدعم هذه الميزة الجديدة، اتبع هذه الخطوات:

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انتقل إلى إعدادات هاتفك > مرر لأسفل قليلاً > حدد Google.اضغط على اتصالات الجهاز.إذا كان هاتفك يدعم ميزة المشاركة القريبة، فستجد الخيار في الصفحة التالية.الآن انطلق واضغط على مشاركة قريبة لتخصيص إعداداتها.يمكنك تشغيله أو إيقاف تشغيله.يمكنك أيضًا تحديد حساب Google الخاص بك وكذلك تعيين اسم الجهاز.يمكنك أيضًا ضبط رؤية هاتفك للجميع،يمكنك أيضاً التحكم في استخدام البيانات.Nearby Share: كيفية استخدام الملفات ونقلها؟سواء كنت ترغب في مشاركة صورة أو مقطع فيديو أو تطبيق من Google Play أو حتى موقعك من خرائط Google، يمكن لخاصية “مشاركة قريبة” التعامل مع كل هذه الملفات ونقلها إلى الهواتف الأخرى التي تعمل بنفس هذه الخاصية. أينما وجدت زر المشاركة على هاتف Android، يمكنك استخدام ميزة المشاركة القريبة. لمعرفة كيفية مشاركة الملفات باستخدام ميزة المشاركة القريبة، اتبع هذه الخطوات:افتح الملف الذي ترغب في مشاركته > انقر فوق رمز المشاركة > انقر فوق مشاركة بالقرب.سيبدأ هاتفك الآن في البحث عن الأجهزة المجاورة.سيحتاج الشخص الذي ترسل إليه الملف أيضًا إلى تمكين “المشاركة القريبة” على هاتفه الأندرويد.بمجرد أن يكتشف هاتفك الهاتف الآخر، ما عليك سوى النقر فوق اسم الجهاز.في نفس الوقت، سيحتاج المستلم إلى النقر فوق ” قبول” على هاتفه لبدء النقل.في غضون لحظات قليلة، اعتمادًا على الملفات التي قمت بمشاركتها، سيكتمل النقل.هذه هي الطريقة التي يمكنك بها نقل الملفات بين هاتفين يعملان بنظام Android باستخدام ميزة المشاركة القريبة، ونعتقد انها خاصية قريبة تماما لخاصية البلوتوث.