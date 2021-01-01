UEC الكويتية تستثمر ٤,١ مليون دولار في شركة هندية للتعليم التكنولوجي

حصدت شركة” ايوفيس ” للتعليم التكنولوجي، ومقرها بدولة الهند على ٤,١ مليون دولار في في جولتها التمويلية الثانية من شركة المتحدة للتعليم UEC ، التي تعد الشركة الرائدة في قطاع التعليم بدولة الكويت، وشركة الريان القابضة (ARHC) ، والتي تمتلك فيها شركة UEC الاغلبية من حصتها، ويمثل هذا أول استثمار من دولة الكويت إلى دولة الهند .
وتقدم الجولة الاْخيرة من التمويل منهج مختلف لتلبية تنوع الأسواق بدولة الكويت وتكويناتها الديمغرافية المختلفة، ستستغل شركة ايوفيس رأس المال الجديد في التوسع الهيكلي في الأسواق المحلية بشكل كبير خصوصا في مجال التعلم المنزلي، مما يعزز خلق عمق في اكتساب العملاء من خلال النظام المتكامل للمدرسة. وسيكون التوسع العالمي موضع تركيز كبير خصوصا في الشرق الاوسط و العودة إلى أسواق أخرى مثل سريلانكا و بنغلاديش .
وتسعى الشركة ايضا في تحقيق فرص نمو غير هيكلي في مجال تكنولوجيا التعليم عن طريق عمليات الاستحواذ. اطلقت ايوفيس في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ اول حل في مجال التعلم المنزلي Learn2Code حيث تعتمد على نموذج تعلم البرمجة بالاْلعاب وذلك مع شراكة شركة روبوجاردن، وهي شركة رائدة في مجال البرمجيات. وشهدت شركة learn2code ردود أفعال مشجعة من أكثر من ٧٠٠ مدرسة في فترة قصيرة تقدر بخمسة اشهر فقط.
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