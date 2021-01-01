

UEC الكويتية تستثمر ٤,١ مليون دولار في شركة هندية للتعليم التكنولوجي UEC الكويتية تستثمر ٤,١ مليون دولار في شركة هندية للتعليم التكنولوجي

حصدت شركة” ايوفيس ” للتعليم التكنولوجي، ومقرها بدولة الهند على ٤,١ مليون دولار في في جولتها التمويلية الثانية من شركة المتحدة للتعليم UEC ، التي تعد الشركة الرائدة في قطاع التعليم بدولة الكويت، وشركة الريان القابضة (ARHC) ، والتي تمتلك فيها شركة UEC الاغلبية من حصتها، ويمثل هذا أول استثمار من دولة الكويت إلى دولة الهند .



وتقدم الجولة الاْخيرة من التمويل منهج مختلف لتلبية تنوع الأسواق بدولة الكويت وتكويناتها الديمغرافية المختلفة، ستستغل شركة ايوفيس رأس المال الجديد في التوسع الهيكلي في الأسواق المحلية بشكل كبير خصوصا في مجال التعلم المنزلي، مما يعزز خلق عمق في اكتساب العملاء من خلال النظام المتكامل للمدرسة. وسيكون التوسع العالمي موضع تركيز كبير خصوصا في الشرق الاوسط و العودة إلى أسواق أخرى مثل سريلانكا و بنغلاديش .



وتسعى الشركة ايضا في تحقيق فرص نمو غير هيكلي في مجال تكنولوجيا التعليم عن طريق عمليات الاستحواذ. اطلقت ايوفيس في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ اول حل في مجال التعلم المنزلي Learn2Code حيث تعتمد على نموذج تعلم البرمجة بالاْلعاب وذلك مع شراكة شركة روبوجاردن، وهي شركة رائدة في مجال البرمجيات. وشهدت شركة learn2code ردود أفعال مشجعة من أكثر من ٧٠٠ مدرسة في فترة قصيرة تقدر بخمسة اشهر فقط.

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ووفقا للبيان الصحفي الصادر من الشركة، تعد “ايوفيس” واحدة من أكبر المنصات التعليمية التي تمتلك نظام متكامل مع ١٣ ألف مدرسة ، كما تقود العديد من الشراكات مع أكثر من ٥ آلاف مدرسة التي تمثل نحو ٤ ملايين طالب . كما أشار البيان أن شركة ايوفيس هي الشركة الوحيدة في مجال تكنولوجيا التعليم التي تحولت إلى شركة ربحية في خلال ٢١ شهر .وقد تأسست الشركة في يونيو ٢٠١٨ من قبل شريفا ستافا وفيد براكاش خاتري، واميت كابور. وتستهدف الشركة الوصول إلي ١٠ ملايين طفل في الهند من خلال مناهجها الدراسية.و في حديثة عن الجولة الاستثمارية قال سارفيش شريفاستافا، مؤسس ايوفيس: “نحن فخورون بكوننا واحدة من الشركات القليلة القابلة للربح في مجال تكنولوجيا التعليم في الهن، ونحن متحمسون للشراكة مع ARHC وUEC، وذلك لوضع خدامتنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومنها أن تصبح منصة ايوفيس المنصة الرائدة في المنطقة”.وقالت الشيخة دانا ناصر الصبا. رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتعليم UEC ، “نحن متحمسون للشراكة مع فريق ايوفيس اللذين يواصلون رحلتهم في سوق التعليم التكنولوجي وذلك بعروضهم المبتكرة المتميزة. نرى فرصة هائلة في الاستفادة من عروضهم لتحسين نتائج التعلم في شبكة مدارسنا في الشرق الأوسط “.