جيتس: حظر وسائل التواصل ليس حلًا للانقسام في أمريكا

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جيتس: حظر وسائل التواصل ليس حلًا للانقسام في أمريكا

قال بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة ميكروسوفت إن إسكات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل حظر موقع تويتر مدى الحياة للرئيس السابق دونالد ترامب، قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الأحد عن غيتس قوله في برنامج ”فوكس نيوز صنداي” إن ترامب قال أشياء كثيرة تشكك في شرعية انتخابات 2020 وهي ”مزعجة”، ”لكن فكرة أن ينتهي بك الأمر مع حظر مدى الحياة هذا، هو ما يجب أن نناقشه ”.

وتابع ”لا نريد التقسيم وأن يكون لدينا شبكة اجتماعية لحزب وشبكة اجتماعية أخرى.. نريد أن يكون لدينا قاعدة مشتركة حيث نتبادل الأفكار والرؤى”.

المصدر: السلطة

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