

تحميل تطبيق SketchBook للرسم على جوالات الأندرويد تحميل تطبيق SketchBook للرسم على جوالات الأندرويد



تحميل تطبيق Sketchbook للاندرويد هو التطبيق المجاني التحميل بالكامل والمقدم من شركة اوتوديسك الأمريكية المنشأ والمتخصصة في مجال البرمجيات والتي تعمل على إنتاج الحلول التقنية للتصميم باستخدام الكمبيوتر والتي كان قد أسسها الأميركي جون ووكر عام 1982.



تحميل تطبيق سكيتشبوك للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل الأندرويد يعمل على تحويل جهازك اللوحي إلى دفتر رسم كامل ومتكامل الأدوات والمميزات فقد استطاع تطبيق Sketchbook تغيير بديهية الرسم والتلوين عند الكثير من محبي الرسم ومستخدمي الأندرويد في نفس الوقت من ناحية المهارة والابتكار والتصميم والإنهاء أيضا.



التطبيق مصمم للعديد من المستخدمين أيا كانت مرحلة المهارة التي يحتلونها، كما أن التطبيق يمنح مستخدميه ميزات في التلوين والتحديد والرسم لا مثيل لها لتخرج الرسومات بشكل احترافي اكبر مما يتوقع المستخدم نفسه.

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ستشعر بمدى جودة وطبيعية الألوان كما انك لن تهتم مجددا بمدى مهاتك في الرسم بل على العكس فمهارتك مهما كانت ضئيلة فستكبر ومهما كانت متطورة فستتطور، كما انك لن تهتم أيضا بمكانك أو موقعك الحالي فوقتما شئت بإمكانك فتح التطبيق والرسم والتلوين والتصميم.التطبيق مناسب جدا للأشخاص البالغين الذين يودون تعلم الرسم وكذلك للأطفال دون سن الثالثة لتعلم الرسم والتلوين أو حتى مجرد الاستمتاع بوقتهم فيما هو مفيد بعيدا عن الألعاب الغير مجدية أو المليئة بالعنف، التطبيق اكثر من رائع من ناحية الاستخدام ولكن يعيبه حاجته لذاكرة عشوائية 2 جيجابايت (رام) على الأقل مع وجود بعض التعليق عند استخدام اكثر من تطبيق معه في نفس الوقت ولكن مقارنة بكل مميزاته والتي ستقوم بالتعرف عليها اكثر بعد تحميله وتجربته فلا عيوب في التطبيق تقريبا.الفيديو التسويقي الرسمي لتطبيق سكيتش بوك :