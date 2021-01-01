تحميل تطبيق SketchBook للرسم على جوالات الأندرويد

تحميل تطبيق Sketchbook للاندرويد هو التطبيق المجاني التحميل بالكامل والمقدم من شركة اوتوديسك الأمريكية المنشأ والمتخصصة في مجال البرمجيات والتي تعمل على إنتاج الحلول التقنية للتصميم باستخدام الكمبيوتر والتي كان قد أسسها الأميركي جون ووكر عام 1982.
تحميل تطبيق سكيتشبوك للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل الأندرويد يعمل على تحويل جهازك اللوحي إلى دفتر رسم كامل ومتكامل الأدوات والمميزات فقد استطاع تطبيق Sketchbook تغيير بديهية الرسم والتلوين عند الكثير من محبي الرسم ومستخدمي الأندرويد في نفس الوقت من ناحية المهارة والابتكار والتصميم والإنهاء أيضا.
التطبيق مصمم للعديد من المستخدمين أيا كانت مرحلة المهارة التي يحتلونها، كما أن التطبيق يمنح مستخدميه ميزات في التلوين والتحديد والرسم لا مثيل لها لتخرج الرسومات بشكل احترافي اكبر مما يتوقع المستخدم نفسه.
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