

ما هي VoLTE التي ظهرت في عدد من هواتف المحمول؟ (التفاصيل والمميزات) ما هي VoLTE التي ظهرت في عدد من هواتف المحمول؟ (التفاصيل والمميزات)

أطلقت خدمات الاتصال عبر شبكة الجيل الرابع المعروفة اختصارًا بـ «VoLTE» في عدد من البلدان حول العالم مؤخرًا، وهي تقنية تتميز بعدد من الخصائص التي تيسر عملية الاتصال الصوتي والمرئي عبر الجوال، وقد تم رصدها صباح اليوم، عبر عدد من الهواتف المحمولة التي تحمل أرقاماً خاصة بشركة فودافون.



وتعرف تقنية «فولت» بسرعة إجراء مكالمات الإنترنت دون انقطاع الاتصال، بالإضافة إلى المكالمات عالية الوضوح، وتمكين المستخدم من إجراء المكالمات الصوتية أثناء تصفح الإنترنت.



وكلمة «VoLTE» تتشكل من قسمين هما «Voice over» وتشير إلى «الصوت عبر»، والقسم الآخر هو «Long Term Evolution» وهو المسمى الكامل الذي يشير إلى شبكات الجيل الرابع المعروفة اختصارًا بـ«LTE»، وبذلك يكون المقصود بـ«فولت» هو «نقل الصوت عبر شبكات الجيل الرابع».

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وعمومًا فاستخدام هذه التقنية له عدد من المنافع والفوائد من حيث التكلفة والتشغيل، وفي الجدول التالي رصد لأبرز مزايا وخصائص هذه التكنولوجيا، وكيف يمكن الانتفاع بها.ما هي فوائد VoLTE؟الميزة الكبيرة لـ VoLTE هي أن جودة الاتصال تتفوق على اتصالات 3G أو 2G، حيث يمكن نقل المزيد من البيانات عبر 4G .يمكن لـ VoLTE توصيل المكالمات حتى أسرع مرتين من الطرق الحالية، وبما أن اتصالات 2G و3G ستظل متاحة عندما لا تكون هناك إشارة 4G، فهذا يعني ببساطة أن هناك تغطية أكبر للهاتف المحمول بشكل عاميمكنها استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصال الأكثر موثوقية وقوة.تعزز من قدرة المشغل على تقديم خدمة فيديو أكثر فاعلية بما يماثل خدمة الصوت، وهو أمر بات في غاية الأهمية نظرًا لتزايد الطلب على مكالمات الفيديو.يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية أيضًا أن يجدوا أن عمر بطاريتهم قد زاد مع VoLTE .نظرًا لأنك لست مضطرًا إلى التبديل إلى 3G عند إجراء مكالمة باستخدام VoLTE، فهذا يعني أنه يمكنك أيضًا الاستمرار في استخدام 4G لوظائف أخرى على هاتفك أثناء إجراء مكالمة، على سبيل المثال، تصفح الويب في نفس الوقت أو تنزيل أحد التطبيقات.في الواقع، ستلاحظ أن Skype وخدمات مكالمات الفيديو الأخرى الحالية غالبًا ما تتمتع بجودة صوت فائقة مقارنة بالمكالمات الصوتية.تتفوق تقنية «فولت» في جودة المكالمات على تقنيات الجيل الثالث، كما يمكنها نقل المزيد من البيانات بقدرة تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تستطيع شبكات الجيل الثالث فعله.