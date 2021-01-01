أعلنت شركة مايكروسوفت عن نموذجها الأحدث من السماعات اللاسلكية المخصصة لمستخدمي منصات Xbox لألعاب الفيديو.
وتأتي سماعة Xbox Wireless Headset بهيكل مصنوع من البلاستيك المتين يزن 312 غ، وزودتها مايكروسوفت بإطارات مرنة خاصة حول مكبرات الصوت لعزل الضوضاء الخارجية.
وطورت هذه السماعة لتكون قادرة على الاتصال لاسلكيا مع أجهزة Xbox Series X و Series S وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية عبر تقنية Bluetooth 4.2، كما جهزت بتقنيات Windows Sonic و Dolby Atmos و DTS Headphone لتوزيع الأصوات بصورة أقرب إلى الأصوات الواقعية، إضافة إلى مايكروفونات خاصة تمكّن من الاعتماد عليها لإجراء المكالمات الهاتفية.
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التعليقات على مايكروسوفت تكشف عن السماعة اللاسلكية الجديدة لمحبي ألعاب Xbox
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