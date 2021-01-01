مايكروسوفت تكشف عن السماعة اللاسلكية الجديدة لمحبي ألعاب Xbox

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مايكروسوفت تكشف عن السماعة اللاسلكية الجديدة لمحبي ألعاب Xbox

أعلنت شركة مايكروسوفت عن نموذجها الأحدث من السماعات اللاسلكية المخصصة لمستخدمي منصات Xbox لألعاب الفيديو.

وتأتي سماعة Xbox Wireless Headset بهيكل مصنوع من البلاستيك المتين يزن 312 غ، وزودتها مايكروسوفت بإطارات مرنة خاصة حول مكبرات الصوت لعزل الضوضاء الخارجية.

وطورت هذه السماعة لتكون قادرة على الاتصال لاسلكيا مع أجهزة Xbox Series X و Series S وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية عبر تقنية Bluetooth 4.2، كما جهزت بتقنيات Windows Sonic و Dolby Atmos و DTS Headphone لتوزيع الأصوات بصورة أقرب إلى الأصوات الواقعية، إضافة إلى مايكروفونات خاصة تمكّن من الاعتماد عليها لإجراء المكالمات الهاتفية.

وزودتها مايكروسوفت ببطارية داخلية تكفيها لتعمل لـ 15 ساعة متواصلة بعد شحنها لثلاث ساعات، أما شحن البطارية لـ 30 دقيقة تقريبا فيكفي السماعة لتعمل 4 ساعات تقريبا.

ومن خلال تطبيق Xbox Accessories يمكن للمستخدم التحكم بالإعدادات المتقدمة لهذه السماعة مثل التحكم بنظام توزيع الأصوات، والتحكم بميزة الكتم التلقائي للصوت ومعدلات الإضاءة.

المصدر: روسيا اليوم

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