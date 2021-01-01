ضربة موجعة لـSignal.. المباحث الفيدرالية اخترقت التطبيق للقبض على مجرمين في نيويورك!

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › ضربة موجعة لـSignal.. المباحث الفيدرالية اخترقت التطبيق للقبض على مجرمين في نيويورك!

صورة الخبر: ضربة موجعة لـSignal.. المباحث الفيدرالية اخترقت التطبيق للقبض على مجرمين في نيويورك!
ضربة موجعة لـSignal.. المباحث الفيدرالية اخترقت التطبيق للقبض على مجرمين في نيويورك!

قالت وثائق ومستندات من وزارة العدل الأمريكية، في قضية محاكمة مجرمين في نيويورك، أن المباحث الفيدرالية FBI نجحت في اختراق تطبيق المراسلة والدردشة الشهير “سيجنال” Signal، واطلعت على الرسائل المتبادلة بين أفراد التنظيم الإجرامي.

وقال موقع فوربس Forbes، أن مستندات القضية تضمنت لقطات شاشة للمحاثات بين أفراد تنظيم إجرامي يعمل في تهريب السلاح وعمليات القتل، وأنه تم التقاطها من تطبيق سيجنال على هاتف أيفون مغلق الشاشة.

ويضرب بتطبيق سيجنال Signal المثل في سرية الرسائل المتبادلة على منصته، وتشفيرها واستحالة التجسس عليها، ما يجعل اختراق الـFBI ضربة موجعة للغاية للتطبيق.

صورة الخبر: ضربة موجعة لـSignal.. المباحث الفيدرالية اخترقت التطبيق للقبض على مجرمين في نيويورك!

المصدر: مشبك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ضربة موجعة لـSignal.. المباحث الفيدرالية اخترقت التطبيق للقبض على مجرمين في نيويورك!

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
14593

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager