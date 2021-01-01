

ضربة موجعة لـSignal.. المباحث الفيدرالية اخترقت التطبيق للقبض على مجرمين في نيويورك! ضربة موجعة لـSignal.. المباحث الفيدرالية اخترقت التطبيق للقبض على مجرمين في نيويورك!

قالت وثائق ومستندات من وزارة العدل الأمريكية، في قضية محاكمة مجرمين في نيويورك، أن المباحث الفيدرالية FBI نجحت في اختراق تطبيق المراسلة والدردشة الشهير “سيجنال” Signal، واطلعت على الرسائل المتبادلة بين أفراد التنظيم الإجرامي.



وقال موقع فوربس Forbes، أن مستندات القضية تضمنت لقطات شاشة للمحاثات بين أفراد تنظيم إجرامي يعمل في تهريب السلاح وعمليات القتل، وأنه تم التقاطها من تطبيق سيجنال على هاتف أيفون مغلق الشاشة.



ويضرب بتطبيق سيجنال Signal المثل في سرية الرسائل المتبادلة على منصته، وتشفيرها واستحالة التجسس عليها، ما يجعل اختراق الـFBI ضربة موجعة للغاية للتطبيق.



