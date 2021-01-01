حزمة أوفيس 2021 تتوفر لمستخدمي ويندوز وماك في النصف الثاني من العام

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حزمة أوفيس 2021 تتوفر لمستخدمي ويندوز وماك في النصف الثاني من العام

أعلنت شركة مايكروسوفت عن نيتها إطلاق حزمة أوفيس 2021 بنسختين موجهتين لنظام التشغيل الخاص بها ويندوز ونظام ماك الخاص بآبل.

وأشارت الشركة أن الإصدارات الجديدة من الحزمة ستتوفر في النصف الثاني من العام على أن تكون متضمنة عملية شراء واحدة – بمعنى أن المستخدم يمكنها الحصول على جميع التطبيقات ضمن اشتراك واحد، كما أنه لن يكون هناك حاجة للاشتراك بحزمة مايكروسوفت 365 للاستفادة مع المزايا الإضافية.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت مايكروسوفت بأنها ستقلل مدة الدعم لأوفيس 2021 ونسخة الشركات LTSC من 10 سنوات إلى 5 سنوات.

يُشار أن الشركة لم تكشف عما ستضيفه مع أوفيس 2021 لكن متوقع أن تشمل تحسينات بالتصميم والوضع المظلم على الأقل.

المصدر: عالم التقنيه

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