"مايكروسوفت" تقدم ميزات استثنائية لـ"ويندوز 10"

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صورة الخبر: "مايكروسوفت" تقدم ميزات استثنائية لـ"ويندوز 10"
"مايكروسوفت" تقدم ميزات استثنائية لـ"ويندوز 10"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تجهز حاليا لتقديم ميزات استثنائية لنظام تشغيلها الأشهر "ويندوز 10".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" أن مايكروسوفت ستجهز في تحديثها الجديد لنظام "ويندوز 10"، بحسب ما كتبه جون كابل، نائب رئيس الشركة لإدارة البرامج، أن تلك الميزات ستوفر الكثير من المجهود لمستخدم النظام الأشهر في العالم.

ويركز تحديث "ويندوز 10" على تحسين الأمان للأجهزة، وإمكانية الوصول عن بعد إلى جميع ميزات النظام.

كما يمنح "ويندوز 10" المستخدمين إمكانية تعيين كاميرا ويب خارجية ككاميرا افتراضية، من أجل مصادقة الدخول إلى الجهاز عن طريق الوجه.

وتسمح تلك الميزة بإمكانية الربط بين الكاميرا المدمجة في الحاسب الشخصي أو اللوحي وأي كاميرا ويب خارجية، لتسجيل الدخول إلى جهازك.

كما سيتضمن تحديث "ويندوز 10" أيضا إمكانية تسريع أداء "ويندوز ديفندر" لمواجهة أي سيناريوهات مخيفة لاختراق الجهاز من قبل الهاكرز أو المتطفلين، ومنع أي شخص من التعامل عن بعد مع بياناتك الشخصية.

المصدر: سبوتنيك

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