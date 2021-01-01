"مايكروسوفت" تقدم ميزات استثنائية لـ"ويندوز 10"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تجهز حاليا لتقديم ميزات استثنائية لنظام تشغيلها الأشهر "ويندوز 10".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" أن مايكروسوفت ستجهز في تحديثها الجديد لنظام "ويندوز 10"، بحسب ما كتبه جون كابل، نائب رئيس الشركة لإدارة البرامج، أن تلك الميزات ستوفر الكثير من المجهود لمستخدم النظام الأشهر في العالم.
ويركز تحديث "ويندوز 10" على تحسين الأمان للأجهزة، وإمكانية الوصول عن بعد إلى جميع ميزات النظام.
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