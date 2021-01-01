عرضت شركة "كافيار" الروسية المشهورة بهواتفها المرصعة بالذهب والمجوهرات، منصة "بلاي ستيشن 5" بإصدار ذهبي، وذلك مقابل 500 ألف دولار أميركي.
وأطلقت الشركة على نسختها المذهبة من منصة ألعاب "سوني" الشهيرة اسم "غولدن روك"، وتأتي في إصدار محدود من 9 أجهزة فقط.
ووفق ما ذكر موقع "جي إس إم أرينا" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن الشركة قد تلقت حتى الآن 1342 طلبا منذ 28 ديسمبر الفائت.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شركة روسية تعرض "بلاي ستيشن" مغطى بالذهب.. والسعر "خيالي"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق