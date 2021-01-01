

مركبة ناسا تتخطى «دقائق الرعب».. وترسل أول صورة من على سطح المريخ مركبة ناسا تتخطى «دقائق الرعب».. وترسل أول صورة من على سطح المريخ

استطاعت مركبة ناسا «برسيفيرانس روفر» من الهبوط الناجح على سطح كوكب المريخ بأمان بعد تخطيها اخطر دقائق الرعب السبع.



مركبة وكالة ناسا الأمريكية للفضاء (برسيفيرانس روفر) المتجولة، يتم تطويرها منذ حوالي 10 سنوات، وكان مئات الأشخاص يعملون في «ناسا» على تطوير المستكشف الروبوتي الأكثر تقدماً في الوكالة حتى الآن.



واستطاعت ناسا استلام اول صورة لسطح كوكب المريخ بعد دقائق فقط من هبوطها المركبة، وتحتاج المركبة 11 دقيقة لإرسال البيانات إلى سطح الأرض.

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واحتفل الموظفون بغرفة التحكم في مقر وكالة ناسا بولاية كاليفورنيا بعد تأكد هبوطها وعمت حالة من الفرحة العارمة.وتخطت المركبة ما تسميه ناسا بـ«سبع دقائق من الرعب». وهذا هو الوقت الذي يتعين فيه على المركبة الجوالة أن تهبط بنفسها على سطح المريخ دون أي مساعدة أو دعم من وكالة ناسا.وتقول ناسا إن المركبة تعتبر عالمة روبوتية تستكشف المريخ بالنيابة عن البشرية، وستكون قادرة على مشاركة ما تراه وتسمعه من خلال 23 كاميرا، بما في ذلك كاميرا فيديو وعدد اثنين ميكروفون.كما ستنقل الصور من المريخ وترسل صورًا لمحيطها. وستُسقط العربة الجوالة طائرة هليكوبتر على سطح المريخ، في عملية تستغرق حوالي 10 أيام، قبل أن تتدحرج بعيدًا عنها. وسيتعين على المروحية الصغيرة التي يبلغ وزنها 4 أرطال أن تعيش في ليالي شديدة البرودة، وأن تحافظ على دفئها وشحن نفسها باستخدام الألواح الشمسية.ومن أبرز مهام المركبة اكتشاف موقع بحيرة قديمة كانت موجودة منذ 3.9 مليار سنة. وستبحث العربة الجوالة عن حفريات دقيقة في الصخور والتربة هناك.وأخيرا سنستمع إلى صورت المريخ، ستسجل المركبة الصوت حولها، وستكون التسجيلات هي الأولى على الكوكب الأحمر المريخ.