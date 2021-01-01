ما الذي سيحمله تحديث ويندوز الجديد للمستخدمين؟

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بدأت باختبار التحديث الجديد لأنظمة "ويندوز-10" لدى عدد محدد من المستخدمين.
وتبعا للخبراء في الشركة فإن التحديث الجديد 21H1 لأنظمة ويندوز من المفترض أن يصل بصيغته النهائية للمستخدمين قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.
ولن يحمل هذا التحديث تغييرات جذرية في أنظمة ويندوز كما جرت العادة مع التحديثات التي تطلقها مايكروسوفت للأنظمة بداية كل عام، بل سيأتي ببعض الميزات الجديدة التي ستسهل اتصال الحواسب بالأجهزة الخارجية، فضلا عن ميزات لتعزيز أمن البيانات في الأنظمة.
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