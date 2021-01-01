يوتيوب تعمل على توفير عدة ميزات هذا العام وتضيف طرق جديدة لتحقيق الدخل

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يوتيوب تعمل على توفير عدة ميزات هذا العام وتضيف طرق جديدة لتحقيق الدخل

تستعد يوتيوب لإضافة المزيد من الميزات إلى المنصة هذا العام وفقًا لما أشار له مدير المنتجات في الشركة، نيل موهان. حيث تستهدف إطلاق ميزة الفيديوهات المصغرة “Shorts” لأسواق جديدة، وتهدف إلى توفير طرق جديدة لتحقيق الدخل لصناعي المحتوى.

وبعد إطلاقها ميزة “Shorts” التي تحاكي تطبيق تيك توك في الهند خلال ديسمبر الماضي بالتزامن مع حظر التطبيق الصيني في الهند، تسعى يوتيوب إلى طرح الميزة لأسواق أخرى في شهر مارس بداية من الولايات المتحدة، وذلك عقب نجاحها بتحقيق أكثر من 3.5 مليار مشاهدة في الهند خلال فترة قصيرة.

كما تستهدف المنصة توفير ميزة الفصول “Chapters” إلى المزيد من المستخدمين، وهي ميزة أطلقها في العام الماضي بهدف تسهيل التنقل بين أجزاء مقاطع الفيديو الطويلة حتى يتمكن المستخدمون من الوصول للجزء المراد بسهولة.

أما الأهم لصانعي المحتوى، فإن يوتيوب تعمل على إطلاق طرق جديدة لتحقيق الدخل في مختلف أنحاء العالم من خلال توسيع نطاق ميزة Applause التي تُمكن صانعي المحتوى من الحصول على تبرعات أو دعم مالي من المعجبين، وهي ميزة كانت متاحة بوقت السابق في الولايات المتحدة فقط.

وبجانب ذلك، فإن المنصة ستتيح تسوق المنتجات من مقاطع الفيديو نفسها، وذلك من خلال إظهار أيقونات المنتجات المتاحة للبيع ونقل المستخدمين إلى موقع الشراء مباشرة عند النقر عليها، وذلك بطريقة مشابهة لما تقوم به انستجرام.

المصدر: عالم التقنيه

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