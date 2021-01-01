

Natufia Labs تجمع ٣,٥ مليون دولار في جولة التمويل الأولى وتنتقل إلى السعودية Natufia Labs تجمع ٣,٥ مليون دولار في جولة التمويل الأولى وتنتقل إلى السعودية

جمعت شركة “ناتوفيا لابز” Natufia Labs الناشئة في مجال التكنولوجيا الغذائية ومقرها إستونيا، ٣,٥ مليون دولار في جولة التمويل من الفئة الأولى.



جاء التمويل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية من خلال ذراعها للاستثمار صندوق الابتكار في جامعة الملك عبدالله، كما شاركت “باترفلاي فينشرز” Butterfly Ventures في الجولة.



ستنتقل الشركة الناشئة إلى المملكة العربية السعودية، وتتخذ من مجمع “كاوست للأبحاث والتكنولوجيا” (KRTP) مقرًا لها للمساعدة في تنمية البحث والتطوير.

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توفر “ناتوفيا لايز” نباتات وأعشاب مزروعة منزليا، لضمان الحصول على منتجات مستدامة وعالية الجودة، وذلك بإنتاج جهاز بحجم الثلاجة، يعمل كخزانة قائمة بذاتها توفر مزيجا مثاليا من الماء والإضاءة والعناصر الغذائية لنمو النباتات.في مناطق مثل المملكة العربية السعودية، تعد صعوبة الوصول إلى المنتجات الطازجة المحلية وتقليل النفايات في سلسلة التوريد الغذائي من القضايا الملحة بشكل متزايد.تم تطوير مزرعة “ناتوفيا لابز” الداخلية استجابة لهذه التحديات المتزايدة المتمثلة في الحصول على منتجات طازجة عالية الجودة، إضافة إلى أن التقنية التي تستخدم طريقة الزراعة المائية تمنح أصحاب المنازل تحكمًا على مدار العام فيما يريدون زراعته، بغض النظر عن المناخ أو الموسم.“ناتوفيا لابز” هي أحدث المواهب التي اجتذبها “مجمع كاوست للأبحاث والتكنولوجيا” من جميع أنحاء العالم لتنشيط ثقافة ومجتمع الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية. وللشركة أيضًا وجود في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.وقال كيفن كولين، نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للابتكار والتنمية الاقتصادية: “يسعدنا أن نرحب ب”ناتوفيا لابز” أحدث شركائنا في المملكة والتي ندعم توسعها في المنطقة والعالم”.وأضاف كولين:”تعتبر الشركات الناشئة الدولية من أولويات جامعة الملك عبدالله، إذ نواصل تعزيز النظام البيئي للابتكار المتنامي في المملكة وترسيخ جامعة الملك عبدالله باعتبارها قلب التكنولوجيا العميقة للاقتصاد السعودي”.من خلال دعم المشروع الجديد، ستساعد جامعة الملك عبدالله في إطلاق المنتج إلى السوق الشامل باعتباره “رفاهية ميسورة التكلفة”، حيث تقدم للعائلات حلاً شاملاً واستشرافيًا للحياة الصحية.علق جريجوري لو، الرئيس التنفيذي ومؤسس “ناتوفيا لابز” ، “لقد أظهرت أزمة كورونا الحالية إلى أي مدى يجب علينا الاعتماد على الغذاء المنتج محليًا. بفضل الشراكة العلمية التي نؤسسها مع جامعة الملك عبدالله والمواهب التي سنقوم بتوظيفها من المملكة، سيساعدنا هذا على تطوير نماذجنا التالية وخدمة الطلب المتزايد على منتجاتنا”.