مايكروسوفت تختبر “وضع الأطفال” على متصفح إيدج

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مايكروسوفت تختبر “وضع الأطفال” على متصفح إيدج

بدأت شركة مايكروسوفت اختصار وضع جديد للمستخدمين على متصفح إيدج يتمثل في وضع الأطفال “Kids Mode” والذي يهدف إلى خلق رقابة أبوية على تصفح الأطفال للإنترنت.

ويستهدف الوضع الجديد بشكل خاص الأطفال بين 5 إلى 12 سنة، حيث يساعد الآباء على حظر مواقع محددة أو السماح بها أثناء استخدام أطفالهم للمتصفح، فيما ستقوم مايكروسوفت بدورها بتفعيل وضع التصفح الآمن على محرك “Bing” عند تفعيل وضع الأطفال ليضيف طبقة أخرى من الحماية.

وسيتمكن المستخدمون من تفعيل الوضع من خلال حسابهم دون الانتقال لحساب جديد، لكن عند تفعيل الوضع سيستمر مفعلًا حتى يقوم أحد الآباء بإيقافه والخروج منه باستخدام كلمة مرور.

تُعد هذه الخطوة مهمة جدًا من مايكروسوفت لحماية الأطفال لاسيما مع وجود العديد من المواقع المضللة عبر الإنترنت، كما أنها تدعم موقع إيدج كواحد من أهم المتصفحات حاليًا وأكثرها انتشارًا منذ بداية عمله على نواة كروميوم.

المصدر: عالم التقنيه

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