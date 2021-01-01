بدأت شركة مايكروسوفت اختصار وضع جديد للمستخدمين على متصفح إيدج يتمثل في وضع الأطفال “Kids Mode” والذي يهدف إلى خلق رقابة أبوية على تصفح الأطفال للإنترنت.
ويستهدف الوضع الجديد بشكل خاص الأطفال بين 5 إلى 12 سنة، حيث يساعد الآباء على حظر مواقع محددة أو السماح بها أثناء استخدام أطفالهم للمتصفح، فيما ستقوم مايكروسوفت بدورها بتفعيل وضع التصفح الآمن على محرك “Bing” عند تفعيل وضع الأطفال ليضيف طبقة أخرى من الحماية.
وسيتمكن المستخدمون من تفعيل الوضع من خلال حسابهم دون الانتقال لحساب جديد، لكن عند تفعيل الوضع سيستمر مفعلًا حتى يقوم أحد الآباء بإيقافه والخروج منه باستخدام كلمة مرور.
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التعليقات على مايكروسوفت تختبر “وضع الأطفال” على متصفح إيدج
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