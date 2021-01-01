أخطاء فادحة نرتكبها في شبكات التواصل الاجتماعي

أعلنت أولغا سوكولوفا، المتعاونة مع وكالة Digital Guru لإدارة السمعة ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، أن نشر مسائل حساسة في الشبكات الاجتماعية قد ينتهي بعواقب محزنة.
وتشير سوكولوفا في حديث لوكالة Prime الروسية للأنباء، إلى أن هناك أمثلة عديدة لهذه الحالات. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تمكن مراسل هولندي من اختراق مؤتمر وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت، ولم يتطلب الأمر أن يكون هاكرا، لأن وزيرة دفاع هولندا نشرت بنفسها في شبكة الإنترنت بعض الصور عن هذا المؤتمر، الذي كان تسجيل الدخول إليه مفتوح للجميع تقريبا.
وتقول، "عشرة محاولات كانت كافية لاختراق المؤتمر الذي نوقشت فيه معلومات وقضايا سرية خاصة".
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