

هدد خصوصية المستخدم.. اكتشاف ثغرات أمنية في تطبيق SHAREit الشهير هدد خصوصية المستخدم.. اكتشاف ثغرات أمنية في تطبيق SHAREit الشهير

اكتشف الباحثون العديد من نقاط الضعف في تطبيق «SHAREit»، العيوب التي قد تؤدي للكشف عن بيانات المستخدم الحساسة وتسمح بتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد.



كانت شركة «Trend Micro» للأمن السيبراني قد أفادت الاثنين الماضي، بأن باحثيها اكتشفوا بعض نقاط الضعف الخطيرة المحتملة في التطبيق الشهير لنظام أندرويد، والذي تم تثبيته من Google Play أكثر من مليار مرة، بحسب موقع «securityweek».



ووفقًا لتقرير الشركة، يمكن استغلال الثغرات الأمنية الموجودة في «SHAREit» بواسطة التطبيقات الضارة المثبتة على جهاز المستخدم المستهدف لاستبدال الملفات المرتبطة بالتطبيق وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية وتنزيل وتثبيت تطبيقات ضارة أخرى على الهاتف الذكي، والحصول على بيانات المستخدم الحساسة من جهازه.

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وأكدت الشركة أنها أبلغت نتائجها إلى مطوري التطبيق، ولكنها قررت الكشف عما توصلت إليه من نتائج بعد فشلها في الحصول على رد من القائمين على التطبيق.«SHAREit» هو تطبيق شائع تم إنشاؤه في الأصل بواسطة شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة Lenovo، ويستخدم على نطاق واسع لتبادل الملفات عبر الأنظمة الأساسية، وتم تطويره حاليًا بواسطة «Smart Media4U Technology».يعد التطبيق واحدا من عشرات تطبيقات الهاتف المحمول الصينية التي حظرتها الهند العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والخصوصية، وكان مقر الشركة الخاصة به في البداية في بكين بالصين، لكنها نقلت مؤخرًا مقرها التجاري إلى سنغافورة.