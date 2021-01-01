اكتشف الباحثون العديد من نقاط الضعف في تطبيق «SHAREit»، العيوب التي قد تؤدي للكشف عن بيانات المستخدم الحساسة وتسمح بتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد.
كانت شركة «Trend Micro» للأمن السيبراني قد أفادت الاثنين الماضي، بأن باحثيها اكتشفوا بعض نقاط الضعف الخطيرة المحتملة في التطبيق الشهير لنظام أندرويد، والذي تم تثبيته من Google Play أكثر من مليار مرة، بحسب موقع «securityweek».
ووفقًا لتقرير الشركة، يمكن استغلال الثغرات الأمنية الموجودة في «SHAREit» بواسطة التطبيقات الضارة المثبتة على جهاز المستخدم المستهدف لاستبدال الملفات المرتبطة بالتطبيق وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية وتنزيل وتثبيت تطبيقات ضارة أخرى على الهاتف الذكي، والحصول على بيانات المستخدم الحساسة من جهازه.
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التعليقات على هدد خصوصية المستخدم.. اكتشاف ثغرات أمنية في تطبيق SHAREit الشهير
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