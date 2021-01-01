

منصة GoDaddy تسهم بخبراتها العالمية لدعم التحول الرقمي لرواد الأعمال في مصر منصة GoDaddy تسهم بخبراتها العالمية لدعم التحول الرقمي لرواد الأعمال في مصر

عقدت جو دادي GoDaddy، أكبر المنصات التي تعمل على خدمة الشركات و تمكين وتحفيز رواد الأعمال حول العالم، مؤتمر صحفي عبر الإنترنت للإعلان عن توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في مصر والإمارات والسعودية. لقد استعرضت الشركة خبراتها العالمية التي تمتد لأكثر من 20 عاماً في دعم رواد الأعمال، سواء الذين يسعون لتأسيس عمل تجاري جديد أو الذين يمتلكون أعمالاً يريدون رقمنتها، كما وضحت استراتيجيتها للاستفادة من معرفتها الواسعة ومشاركة قصص نجاحها في السوق المصرية.



وفي إطار حرص شركة GoDaddy على المساهمة في تحقيق “رؤية مصر 2030” لتمكين الشباب وتحقيق التحول الرقمي في كل قطاعات الدولة، عملت GoDaddy على زيادة الوعي بشأن الرقمنة وكيفية الاستفادة منها من خلال عقد شراكة مع منظمة شركات ناشئة بلا حدود (SWBs)، حيث سيقدمان معاً ورش عمل تدريبية مصممة خصيصاً لإثراء الحياة المهنية لرواد الأعمال في المنطقة.



وبموجب هذ الشراكة، تم إطلاق تدريب عبر شركة الأنترنت بعنوان “ابدأ وأنشئ موقع” بدعم من شركة GoDaddy، والذي يستهدف تدريب 500 رائد أعمال عبر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد صُمِم التدريب لمساعدة أصحاب الأعمال على بدء أنشطتهم التجارية عبر الإنترنت باستخدام منهج GoDaddy، وهذا من خلال الاستفادة من شبكة الشراكات القوية التي تتمتع بها منظمة شركات ناشئة بلا حدود، بالإضافة إلى مجتمع رواد الأعمال الخاص بها، لتقديم المزيد من ورش العمل والرعاية والإرشاد.

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في هذا الصدد، صرحت الأستاذة سيلينا بيبر، المدير الإقليمي لمنصة GoDaddy في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “قررت شركة GoDaddy التوسع في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في مصر، لما تتمتع به من أغلبية سكانية من الشباب وهو ما يجعلها سوقاً متميزة لرواد الأعمال وذات فرص عديدة للتحول الرقمي”.وأضافت: “وفقاً للدراسة الاستقصائية التي أجريناها على رواد الأعمال بمصر، فإن 60% من المشاركين بالدراسة يهدفون إلى إنشاء موقع إلكتروني، نظراً لإدراكهم دوره الحيوي في جذب عملاء جدد والحفاظ على العملاء الحاليين خاصة في وقت جائحة فيروس كورونا، بينما 25% فقط من المشاركين لديهم مواقع إلكترونية خاصة بأعمالهم. وأيضاً، 81% من المشاركين يعتقدون أن التحول الرقمي ذو أهمية كبيرة لتحقيق رؤية مصر 2030.”وأضافت بيبر: “نحن في GoDaddy نتطلع للمساهمة في تلبية تلك الاحتياجات الإلكترونية من خلال مشاركة المعلومات حول مميزات العمل من خلال الإنترنت، فضلاً عن إتاحة أدوات سهلة وغير مكلفة لإنشاء المواقع والمتاجر الإلكترونية باللغة العربية”.تمكن شركة GoDaddy أصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال من تحقيق النجاح عبر الانترنت ، باستخدام أدوات إلكترونية غير مكلفة وسهلة الاستخدام ليكون نشاطهم الإلكتروني بارزاً ومفيداً. وتتنوع تلك الأدوات، المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كافة المشاريع، من خطط استضافة سريعة وآمنة، إلى إنشاء بريد إلكتروني يسهم في تقديم مظهر احترافي لمستخدميه، بالإضافة إلى أدوات تسويق فعالة تمكن رواد الأعمال من الوصول للعملاء عبر الإنترنت باستخدام مواقع إلكترونية مدعمة بخدمة تحسين محركات البحث.علاوة على ذلك، توفر GoDaddy نسخة من موقعها باللغة العربية لتيسير التعامل للمستخدمين الناطقين بالعربية، كما أطلقت GoDaddy أداة إنشاء المواقع والمتاجر الإلكترونية باللغة العربية مع توفير الدعم الفني الملائم. هذا وتتيح تلك الأداة للعملاء إنشاء مواقعهم الإلكترونية بلغتهم الأم بالكامل، في سبيل خلق تجربة سلسة لكل من أصحاب الأعمال الصغيرة وعملائهم.