

كيف تستخدم بطاقة الائتمان للتوفير عند الشراء؟ كيف تستخدم بطاقة الائتمان للتوفير عند الشراء؟

يواجه كافة المتسوقين مشكلة كبيرة عند استخدام بطاقات الائتمان، في أنها لا تساعدهم بصورة كبيرة على التوفير عند شراء منتجاتهم وما يحتاجونه من أشياء.



لكن المتسوق الذكي يستطيع تحقيق أفضل توفير عند استخدام بطاقات الائتمان للشراء من المتاجر الإلكترونية، إذا كنت حريصاً على كيفية استخدامك بطاقات الائتمان في الحصول على خصومات وتخفيضات عند الشراء فقد تحصل بالفعل على توفير وتخفيضات جيدة عند استخدام أكواد الخصم للمنصات الإلكترونية والدفع باستخدام بطاقة الائتمان بدلا من أن تكون مقيدا في استخدام العملات النقدية، بحسب ما نقله موقع "ذا بالانس" الاقتصادي المتخصص.

عندما تتسوق بعناية وتستخدم بطاقتك الائتمانية بشكل صحيح، يمكنك الاستفادة من المكافآت والنقاط والامتيازات الأخرى لتوفير المال عند الشراء.



إذا كنت تريد التعرف على أفضل طرق استخدام بطاقة الائتمان للتوفير عند الشراء، قدم التقريرمجموعة من النصائح التي يمكنها أن تساعدك في تحقيق هذا الهدف.

البحث الجيد قبل اختيار بطاقة الائتمان

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يمكن لأي شخص أن يقارن بين عروض بطاقات الائتمان قبل الاشتراك في أي منها، وهذا يتطلب قراءة الشروط التي تخص البطاقة بعناية قبل التعاقد مع البنك.بناء على عادات التسوق الخاصة بك، ستجد أن هناك بطاقات ائتمان معينة تناسب أنماط الإنفاق لديك بشكل أفضل من غيرها.ربما يكون السبب الرئيسي في تغير مميزات كل بطاقة ائتمان، هو أن كل بنك يقدم مميزات على حسب الشراكة التي يعقدها مع المؤسسات التي تعمل في مجال التسوق.لذلك، ستكون أفضل بطاقة ائتمان هي التي ستجدها متعاقدة مع كثير من شركات التسوق والمتاجر العالمية، ويمكنك ملاحظة ذلك على إعلانات المتجر الذي يعلن عن تخفيضات عند استخدام نوع معين من البطاقات.كوبونات وأكواد الخصمواحدة من أهم مميزات الشراء باستخدام بطاقة الائتمان هي امكانية تفعيل كوبون الخصم عند الشراء والاستفادة من التخفيضات الحصرية التي تقدمها مواقع التسوق الإلكتروني، فيمكنك الاستفادة من برامج المكافآت الخاصة بهم. غالبا ما تقدم هذه البطاقات مزايا.اقرأ برنامج المكافآت الخاص بك أو اتصل بجهة إصدار بطاقتك، لمعرفة ما إذا كانت بطاقة ائتمان التجزئة التي تتعامل بها تقدم أيام خصم خاصة لحامل البطاقة.يمكنك الاستفادة من أكواد خصم كوبونافا على جميع المتاجر الالكترونية الشهيرة، التي تقبل الدفع ببطاقة الائتمان مثل نون ونمشي ومودانيسا وفوغا كلوسيت وفورديل، وغيرها من المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية في الوطن العربي.لا تملك أكثر من بطاقة ائتمان واحدةسيكون من الأفضل أن تتجنب جمع بطاقات المكافآت لمجرد أن امتلاك الكثير منها قد يجعلك تحصل على توفير إضافي.أيضا، قد يشجعك امتلاك عدد كبير جدا من البطاقات على تحصيل رسوم أكثر مما ينبغي والإفراط في استخدام رصيدك.وسوف يجعل الحصول على كثير من بطاقات الائتمان عمليات الشراء أسهل وأكثر تنوعا، ولكنها بالطبع سوف تجعلك معرض لسداد العديد من الفوائد والأقساط في أوقات مختلفة.وهذه التعقيدات قد تجعلك تنسى مواعيد سداد بطاقة منها أو أكثر وهو ما سيترتب عليه المزيد من الفوائد.أدفع باستخدام بطاقة ائتمانتتيح لك بطاقات الائتمان الخاصة الشراء من اشهر مواقع التسوق الإلكتروني يمكنك معرفة الكثير منها من خلال موقع Teqani101.وإذا كان بإمكانك استخدام بطاقتك الائتمانية لدفع معظم نفقاتك، وليس فقط تلك المشتريات التي تكسب أكبر قدر من المكافآت، فيمكنك زيادة أرباحك النقدية إلى الحد الأقصى.على سبيل المثال، إذا كنت تنفق حوالي 3000 جنيه شهريا على الفواتير والمصروفات الأخرى، يمكنك كسب 360 جنيه سنويا على بطاقة الدفع التي توفر 1 ٪ فقط من المكافآت على عمليات الشراء.التحذير هنا سيكون بشأن التأكد من قدرتك على سداد بطاقتك في نهاية كل شهر.خلاف ذلك، فإن الفائدة التي يتم تحصيلها ستفوق بسرعة أي استرداد نقدي تكسبه.كذلك يمكنك استخدام بطاقة الائتمان في الدفع والحصول على كوبون خصم على عمليات الشراء القادمة من المتاجر التي تعتاد الشراء منها. ويمكنك الحصول على هذه الأكواد من خلال زيارة مواقع الكوبونات الشهيرة مثل موقع زاد كوبون، والتي معها سيكون الخصم أعلى مع استخدام بطاقة الائتمان.مكافآت التسجيللن يكون ذلك منطقيا أن تفتح بطاقة ائتمان من أجل مكافآت النقاط فقط، وإلا فقد ينتهي بك الأمر إلى استنزاف رصيدك بدون جدوى.ومع ذلك، إذا كنت تخطط بالفعل لفتح بطاقة جديدة، فابحث عن بطاقة بها مكافأة تسجيل حيث يوفر البائع مجموعة كبيرة من نقاط المكافآت عند التسجيل لأول مرة.وتتراوح المكافآت من استرداد النقود إلى الإقامات الفندقية المجانية والنقاط التي يمكنك استخدامها لتذاكر الطيران. يتطلب كسب مكافأة الإنفاق عادة إنفاق مبلغ معين على بطاقة الائتمان في غضون الأشهر القليلة الأولى من امتلاك بطاقة الائتمان. إذا كان بإمكانك تلبية هذا المطلب وما زلت تسدد رصيدك بانتظام، فيمكنك كسب المكافأة دون دفع فائدة إضافية.تقليل رسوم المديونيةيستخدم العديد من المستهلكين استراتيجية مشتركة لتقليص الديون، التي يتم فرضها على بطاقاتهم، حيث يمكنهم أن يستخدموا بطاقات ائتمان تحويل الرصيد، والتي تقدم 0٪ أو معدل فائدة سنوي منخفض على الرصيد الذي يتم تحويله، ولكن هذه العروض تكون لفترة محدودة.تأكد من إجراء تحليل التكلفة والمزايا قبل تنفيذ هذه الخطة نظرا، لأن معظم البطاقات هذه الأيام بها رسوم تحويل رصيد وعادة ما تكون بنسبة حوالي 3٪ من ديونك، والتي ستحتاج إلى دفعها عند إجراء التحويل. يجب عليك أيضا تقييم ما إذا كنت ستتمكن من سداد ديونك بالكامل قبل انتهاء فترة السعر الترويجي، الذي لا يفرض أي رسوم عند الشراء، وذلك لتجنب أي زيادات في سعر البطاقة. إذا لم تتمكن من القيام بهذا العمل، فقد يكون من المفيد إجراء تحويل الرصيد إذا كانت البطاقة الجديدة تحمل معدل مديونية سنوية منخفض.استخدم الرموز الترويجيةربما يكون غالبيتنا من محبي مكافآت الرموز الترويجية التي نحصل عليها عند الشراء، والتي يوفرها لكم موقع كوبونافا بشكل مستمر، توفر كوبونات الخصم الكثير من المال عند الشراء والتسوق عبر الانترنت.على سبيل المثال، سيكون من المنطقي فقط كسب مكافآت في بطاقات أمريكان اكسبريس، ولكن يمكنك أيضا الدفع اون لاين والاستفادة من قسائم الشراء المتوفرة على موقع كوبونافا.خطط المضاربةنظرا لطريقة عمل بطاقات الائتمان الأكثر تقييدا اليوم، وأصبح من الصعب الآن على أعضاء البطاقات الأذكياء تنفيذ أي مخططات لكسب المال باستخدام بطاقات الائتمان. في الماضي، كان من السهل إلى حد ما كسب المال باستخدام البطاقات عن طريق أخذ الأموال المقترضة وتحويلها إلى حساب توفير عالي الفائدة يحقق عائدا مميزا.نظرا لأن حسابات التوفير لم تعد تحقق مثل هذه العوائد الكبيرة وبطاقات تحويل الرصيد بشروط رائعة تتضاءل الآن، لم تعد هذه الاستراتيجية مربحة كما كانت من قبل.على الرغم من ذلك، لا يزال هناك أشخاص يمارسون هذه اللعبة، لكنها لعبة تتطلب مهارات تنظيمية من الدرجة الأولى لأن أي خطأ على سبيل المثال أن ينسى الشخص دفع المستحقات أو التأخر في الدفع يمكن أن يكلفك أكثر بكثير مما ستكسبه في هذه الخطة.ادفع أكثر من الحد الأدنىبمجرد ممارسة عادات السداد الجيدة في الوقت المحدد، ستتجنب الرسوم المالية الباهظة والعقوبات المفروضة على حسابك. من الأفضل سداد أي رصيد شهري بالكامل، ولكن إذا لم تتمكن من تغييره، فإن دفع أكثر من الحد الأدنى سيوفر لك قدراً كبيراً من الفائدة على المدى الطويل.هناك أيضا بطاقات ائتمان معينة تكافئك على هذا النوع من السلوك الجيد بما يقلل من الغرامة، التي تتوقع زيادتها على البطاقة.