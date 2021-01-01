تيك توك تواجه مشاكل قانونية في أوروبا بسبب سياسة الخصوصية

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تيك توك تواجه مشاكل قانونية في أوروبا بسبب سياسة الخصوصية

يبدو أن الاتحاد الأوروبي سيكون التالي في مواجهة تيك توك الفترة القادمة، وذلك بسبب سياسة الخصوصية غير الواضحة الخاصة بالتطبيق.

وقدمت منظمة حماية المستهلك الأوروبية شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لدواعي متعددة أهمها الفشل في حماية الأطفال من المحتوى غير اللائق وعدم وضوح سياسة الخصوصية، حيث ترى المنظمة أن الشروط الخاصة بتيك توك غامضة وأن سياسة تعامل الشركة مع بيانات المستخدمين غير واضحة.

وقالت المنظمة كذلك أن الشركة الصينية قامت بتغيير سياسة الخصوصية في مناطق واسعة من أوروبا خلال الفترة الماضية دون الإعلان عن تلك التغيرات للمستخدمين، كما أنها لم تكشف عن الطرق ونوعية البيانات التي تجمعها من المستخدمين.

من جانبها، أشارت تيك توك إلى أنها مستعدة للاستماع لمختلف وجهات النظر وتحسين بيئة الاستخدام، لكن من غير المعروف ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سينظر في شكاوى منظمة حماية المستهلك بطريقة حازمة أم لا.

المصدر: عالم التقنيه

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