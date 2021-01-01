

تطبيق "الموفر" يسعى لتعزيز ممارسة الرياضة في الوطن العربي... بتلك الطريقة تطبيق "الموفر" يسعى لتعزيز ممارسة الرياضة في الوطن العربي... بتلك الطريقة

دشن تطبيق عربي ناشئ حملة واسعة، من أجل تعزيز ممارسة الرياضة في الوطن العربي، وسط تلك الأزمة المتمثلة في تطبيق إجراءات احترازية واسعة النطاق بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في عدد كبير من الدول العربية.



وأعلن تطبيق "الموفر" الجديد الموجود على هواتف "أندرويد" و"آيفون" في بيان منشور على موقعه الرسمي، إنه يسعى لتعزيز ممارسة الرياضة في الوطن العربي، بتدشين حملة خصومات واسعة النطاق على عدد كبير من الماركات العالمية، لشراء مختلف أنواع الملابس والأحذية الرياضية.



​وأشار تطبيق "الموفر" إلى أنه تعاون في هذا المجال مع عدد من الماركات العالمية المتخصصة في تجهيزات الملابس والأحذية الرياضية، مثل ماركة "أديداس"، التي توفر من خلال التطبيق عدد من أرقى التصميمات النسائية والرجالية والأحذية الرياضية الراقية، التي تطرح خصومات بأسعار خيالية بعد استخدام كود خصم أديداس.

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كما أعلن تطبيق "الموفر" أيضا تعاونه مع الماركة العالمية المتخصصة في الملابس والأحذية والحقائب والإكسسوارات الرياضية "سبلاش"، عن طريق تقديم خصومات خيالية لها.وأشار "الموفر" إلى العروض الخاصة والخصومات أيضا لا تقف عند الأزياء الرياضية فقط، بل امتدت إلى الأحذية والمعدات والأدوات الرياضية، بنسبة خصومات تصل إلى 70% وأكثر.​ولفت التطبيق الناشئ إلى أن تلك العروض متوفرة أيضا في عدد كبير من الدول العربية، وبالأخص في أسواق المملكة العربية السعودية، والإمارات.ولتفعيل أكواد الخصم لتلك العلامات التجارية البارزة مثل أديداس، ينبغي اتباع عدد من الخطوات، والتي تتمثل في اختيار متجر أديداس داخل التطبيق، يتم نسخ كود الخصم، والانتظار لمدة 3 ثوان، حتى يتم تحويل الصفحة للصفحة الرئيسية لمتجر اديداس shop.adidas، ومن هنا تبدأ الخطوة الأولى في التسوق بالمتجر، لاختيار أفضل التصاميم من الملابس والأحذية، وإضافة المنتجات في سلة التسوق لشرائها، ثم لصق كود خصم اديداس في الخانة المخصصة له (أدخل الرمز الترويجي)، ثم الضغط على (طبق الكوبون)، ثم اختيار طريقة الدفع المناسبة لكم، وإضافة كل البيانات الخاصة بالشحن من العنوان ورقم الهاتف، ثم الضغط على إكمال الشراء.​ويتيح تطبيق "الموفر" خيارات دفع عديدا، إما نقدا أو عن طريق البطاقات الائتمانية بمختلف أنواعها، أو عن طريق خدمة الدفع "باي بال".كما يقدم تطبيق "الموفر" أيضا إمكانية تطبيق "كود خصم" لماركات أخرى متخصصة في الملابس والإكسسوارات والتجهيزات الرياضية، مثل "سبلاش"، عن طريق اختيارها كود خصم سبلاش ونسخه تلقائيًا لاستخدامه عند التسوق بالمتجر، للحصول على خصومات لأكثر من 70% من مختلف المنتجات، في الأسواق السعودية والإماراتية.