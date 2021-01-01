مايكروسوفت تبدأ اختبار خدمة ألعابها السحابية xCloud على الويب

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مايكروسوفت تبدأ اختبار خدمة ألعابها السحابية xCloud على الويب

ترغب شركة مايكروسوفت التوسع أكثر في قطاع الألعاب وخدماتها الذي أصبح أكثر ازدهارًا، حيث بدأت الشركة اختبار خدمة ألعابها السحابية xCloud على الويب، لتصل بذلك إلى المزيد من المستخدمين.

فوفقًا لموقع The Verge، بدأت مايكروسوفت اختبار عمل خدمة xCloud على متصفحات الويب المختلفة، وستظهر بشكل شبيه لطريقة عملها على هواتف أندرويد. وبطبيعة الحال، كانت عملية الاختبار على متصفحات كروم التي تشمل متصفح جوجل ومتصفح إيدج كروميوم وهذا سبب ظهور الخدمة مشابهة لما توفره هواتف أندرويد.

يقول التقرير إن عملية الاختبار في الوقت الحالي تتطلب وجود وحدة تحكم للعب، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيستمر ذلك لاحقًا من عدمه.

يُشار أن مايكروسوفت قامت بإطلاق خدمة الألعاب السحابية xCloud قبل نحو عامين، وأشارت لاحقًا بأنها ستتمكن من تشغيل أكثر من 3,500 لعبة.

المصدر: عالم التقنيه

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