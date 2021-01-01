

كيفية احول انستجرام instagram للغة العربية كيفية احول انستجرام instagram للغة العربية

كيف احول الانستقرام عربي

بكل تأكيد أن تطبيق انستقرام للآيفون أو للاندرويد على حد سواء واحد من اهم واكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي تحميلا على مستوى العالم فهو يأتي في المرتبة الرابعة بعد الفيس بوك والواتس أب واليوتيوب ويأتي من بعده تويتر أيضا، وهو أيضا من اكثر التطبيقات التي يشتكي الكثير من المستخدمين من بعض العيوب الغير مفهومة والتي تتواجد به .



من ابرز تلك العيوب هو تغير لغة تطبيق انستقرام الخاص بك على جوالك الشخصي بحسب المكان أو البلد الذي تتواجد فيه ، فعلى سبيل المثال وللإيضاح فقط، إن قمت بالسفر إلى تركيا أو فرنسا، وقمت بشراء جوال جديد أو قمت احدى المرات بضبط إعدادات التطبيق ستجد للأسف بأن الإشعارات الخاصة بتطبيق الانستغرام الخاص بك تأتيك بلغة البلد التي تواجد فيها أي الفرنسية أو التركية على سبيل الذكر. وتريد بالطبع تحويل الانستقرام عربي.



الأمر بكل تأكيد مزعج لأي شخص يريد مشاركة صوره ولحظاته السعيدة أثناء سفره خصوصا وانه بكل تأكيد قد سافر لفعل ذلك في المقام الأول، ولكن للأسف لم تكن إعدادات تطبيق الانستجرام تسمح من قبل بتغيير اللغة من خلالها، حيث كانت دائما ما تعتمد على المنطقة الجغرافية التي يتواجد بها المستخدم للقيام بتحديد اللغة التي ستظهر بها الإشعارات.

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وهي التي كان يتم تعديلها عن طريق إعدادات الجوال نفسه سواءً كان ذلك على موبايلات أندرويد أو جوالات iOS أو حتى أجهزة ويندوز فون رحمها الله، ولكن الوضع اختلف تماما الآن حيث اصبح من الممكن أن يتم تعديل اللغة إلى اللغة المرغوب فيها عن طريق إعدادات التطبيق نفسه.الجدير بالذكر أن تطبيق instagram يدعم الأن إظهار إشعاراته بأكثر من 20 لغة مختلفة حول العالم بما في ذلك الإنجليزية، اليابانية، الكورية، الإسبانية، الروسية، البرتغالية، التركية، الألمانية، الفرنسية، الصينية، الإيطالية، اليونانية وغيرها من اللغات، باستثناء اللغة العربية التي لم يكن يدعمها التطبيق حتى فترة وجيزة واصبح داعما لها الآن.حيث كانت خدمة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو انستقرام قد أعلنت يوم الثاني من شهر نوفمبر الماضي عن دعمها للغة العربية، من خلال احدى المنشورات التي كانت قد قامت بنشرها من خلال المدونة الرسمية الخاصة بها ، بل وأعلنت أيضا عن دعمها لجميع اللغات التي تتم قراءتها من اليمين إلى اليسار مثل اللغة الفارسية والعبرية أيضا.انستقرام هي احدى شركات أو خدمات التواصل الاجتماعي الكبرى في العالم والتي تسيطر عليها فيس بوك، وفي الحقيقة لقد تأخرت تلك الشركة كثيرا في طرح تلك الميزة التي لا نعلم كانت غائبة في أي جزء من عقول مطوري فيس بوك وانستقرام بصفة عامة، ولكن بغض النظر عن ذلك يتوق لتلك الميزة أن تضيف الكثير من الشعبية خصوصا في الشرق الأوسط لتطبيق مشاركة الصور الأشهر في العالم.تحويل انستقرام للعربي لن يكون بالصعوبة التي تتخيلونها فلن تكونوا بحاجة إلى تحميل برامج إضافية أو أدوات أو ما إلى ذلك، فكل ما عليكم القيام به هو الذهاب إلى إعدادات التطبيق وتتبع الشرح الذي سنقدمه إليكم الآن والذي يتناسب مع مستخدمي جميع أنظمة التشغيل المستخدمة حاليا سواء كانت ios او اندرويد أو حتى ويندوز فون على قلته الآن.كيفية تغيير لغة الانستجرام للعربية:شرح كيفية تحويل الانستقرام عربي أسهل مما تتخيل وسيكون على 5 خطوات فقط فقط اتبعها وستجد حسابك الشخصي على الانستقرام قد تحول إلى اللغة العربية أو إلى اللغة التي تريد:1 – في الخطوة رقم واحد عليك أن تتأكد انك تمتلك على جوالك المحمول النسخة الأحدث من تطبيق انستقرام للاندرويد أو انستقرام عربي للايفون، ومن ثم ستقوم بالانتقال إلى ملفك الشخصي على التطبيق بعد الذهاب إليه عبر الأيقونة الموضح بالصورة.2 – في الخطوة الثانية ستذهب مباشرة إلى النقاط الثلاث بأعلى يمين الحساب والتي ستقوم بنقلك إلى إعدادات الحساب.3 – في الخطوة الثالثة ستقوم بالبحث عن خيار لغة أو Language وتقوم بالضغط عليه لتظهر لك قائمة باللغات الأكثر استخداما.4 – ستقوم باختيار اللغة العربية او اللغة التي تريدها أيا كانت من خلال هذه القائمة في الخطوة الرابعة.5 – بعد ذلك ستجد أن التطبيق قد عاد من تلقاء نفسه إلى واجهة التطبيق الرئيسية والتي أصبحت تعمل الآن باللغة العربية.