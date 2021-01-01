

فيس بوك تستعد لإطلاق ساعة ذكية العام القادم فيس بوك تستعد لإطلاق ساعة ذكية العام القادم

أشارت تقارير صحفية أن شركة فيس بوك تعمل على تطوير ساعة ذكية في الوقت الحالي ومن المنتظر إطلاقها العام المقبل.



وبحسب مصادر موقع The Information الموثوق، فإن الشركة ربما تعمل بنسخة مفتوحة المصدر من نظام أندرويد أو من خلال نظام Wear OS المبني على أندرويد وتطوره جوجل.



وستدعم الساعة الذكية القادمة خاصية الاتصال وستركز في عملها على تقديم تجربة مميزة للمراسلة، لذلك ربما نشاهد معها دعم الشريحة الإلكترونية المدمجة أو التقليدية لتوفير إمكانية المراسلة من أي مكان يتواجد به المستخدم. كما من المتوقع وجود متتبع الحركة لوجود تطبيقات اللياقة البدنية وربما الاستفادة من بيانات الموقع للمستخدمين في الإعلانات على المدى البعيد.

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ولا تُعد هذه الخطوة الأولى من فيس بوك لاستخدام نظام أندرويد، فسبق وتعاونت مع HTC على واجهة مستخدم قبل سنوات.كما أنها ليست الخطوة الأولى في تطوير أجهزة ذكية وتطبيقات مراسلة، فسبق وطورت أجهزة Portal وتمتلك شركة الواقع الافتراضي Oculus.يُشار أن هذه خطوة مشابهة متوقعة من فيس بوك التي كانت تأمل بالاستحواذ على Fitbit قبل ذهابها نحو جوجل بقيمة بلغت 2.1 مليار دولار، كما أن خطوة مماثلة ستساعدها في صنع دفعة كبيرة لتطبيقات المراسلة الخاصة بها وفي مقدمتها واتساب. كذلك من الممكن أن تحقق استفادة أكبر من بيانات المستخدمين لصناعة الإعلانات كونها تتحكم بالساعات بشكل كامل.