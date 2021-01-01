أشارت تقارير صحفية أن شركة فيس بوك تعمل على تطوير ساعة ذكية في الوقت الحالي ومن المنتظر إطلاقها العام المقبل.
وبحسب مصادر موقع The Information الموثوق، فإن الشركة ربما تعمل بنسخة مفتوحة المصدر من نظام أندرويد أو من خلال نظام Wear OS المبني على أندرويد وتطوره جوجل.
وستدعم الساعة الذكية القادمة خاصية الاتصال وستركز في عملها على تقديم تجربة مميزة للمراسلة، لذلك ربما نشاهد معها دعم الشريحة الإلكترونية المدمجة أو التقليدية لتوفير إمكانية المراسلة من أي مكان يتواجد به المستخدم. كما من المتوقع وجود متتبع الحركة لوجود تطبيقات اللياقة البدنية وربما الاستفادة من بيانات الموقع للمستخدمين في الإعلانات على المدى البعيد.
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التعليقات على فيس بوك تستعد لإطلاق ساعة ذكية العام القادم
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