جوجل تضيف أكثر من 100 لعبة جديدة لخدمة ستاديا بينها فيفا 21 جوجل تضيف أكثر من 100 لعبة جديدة لخدمة ستاديا بينها فيفا 21

أعلنت جوجل أنها ستضيف أكثر من 100 لعبة جديدة لخدمة ستاديا للألعاب السحابية خلال هذا العام يتقدمها 9 ألعاب ستطلقها قريبًا، وتحوي القائمة العديد من الألعاب الرائجة بينها فيفا 21 (FIFA 21) والتي ستصل الخدمة في 17 مارس المقبل.



وتشمل قائمة الألعاب الجديدة التي ستضيفها خدمة ستاديا، إصدارات من سلسلة Shantae التي ستصل هذا الشهر، بجانب لعبة Kaze and the Wild Masks المنتظر وصولها في مارس، ولعبة Judgment القتالية، بالإضافة إلى لعبة كرة قدم الشوارع Street Power Football وغيرها.



وتضم قائمة الألعاب الـ9 الأولى على جوجل ستاديا ، ما يلي:

لعبة فيفا 21 (FIFA 21) في 17 مارس.

لعبة Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition في 23 فبراير.

لعبة Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut في 23 فبراير.

لعبة It came from space and ate our brains في 2 مارس.

لعبة Kaze and the Wild Masks في 26 مارس.

لعبة Judgment في 23 أبريل.

لعبة Killer Queen Black لم يحدد موعد وصولها بعد.

لعبة Street Power Football – لم يحدد موعد وصولها بعد.

لعبة Hellpoint – لم يحدد موعد وصولها بعد.

وتُعد هذه الألعاب هي الأقرب وصولًا كما أعلنت الشركة، لكن من المتوقع أن يصاحبها مجموعات أخرى على خدمة ستاديا تتخطى 100 لعبة على مدار العام الحالي.

يُشار أن هناك العشرات من الألعاب الرائجة التي وصلت خدمة ستاديا في وقت سابق مثل Cyberpunk 2077 ، ولعبة Assassin’s Creed Valhalla، ولعبة Destiny 2، وغيرها.