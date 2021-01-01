تتنوع أفكار وأغراض التطبيقات التي نشاهدها بشكل يومي، لكن الهدف الأساسي منها يكمن في تحسين جوانب من الحياة اليومية للمستخدمين وتوفير حلولًا سهلة لذلك، وهذا ما يظهر لنا مع تطبيق قِران “QERAN” – وهو تطبيق سعودي جديد متخصص في مساعدة الراغبين بالزواج من خلال عملية بحث آمنة وسرية لإيجاد الشريك المناسب.
يقول القائمون على التطبيق أنه يستهدف من تجاوزت أعمارهم الثلاثين عامًا من الراغبون والراغبات بالزواج لأول مرة، والمطلقون والمطلقات، والأرامل من الجنسين، والرجال الراغبون في التعدد، ويخضع التطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية والإجراءات القانونية الخاصة بنظام المملكة العربية السعودية.
ويهدف قِران “QERAN” إلى تسهيل عملية البحث وإيجاد عن الشريك المناسب ومن ثم الزواج وفق معطيات العصر، وذلك من خلال توفير منصة تفاعلية آمنة ومحافظة للتواصل، ويعزو القائمون على التطبيق بأن السبب لإطلاقه يأتي بهدف تقليل نسب الطلاق نسب الطلاق في المجتمع التي تفاقهم مؤخرًا مع إيجاد الشريك الملائم. ويعزز التطبيق ثلاثة قيم؛ وهي التحصين والملائمة والموثوقية.
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التعليقات على إطلاق تطبيق قِران “QERAN” الذي يساعد الراغبين بالزواج بطريقة آمنة
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