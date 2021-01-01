

طرق البحث عن إعداد معين على ويندوز 10 طرق البحث عن إعداد معين على ويندوز 10

إذا كنت تريد ضبط طريقة تصرف الكمبيوتر في ظروف معينة، ربما تود البحث عن إعداد، لكن بالنسبة لويندوز 10 فإن تصفح جميع الإعدادات قد يأخذ وقتا طويلا، خاصة وأن الإعدادات مقسمة بطريقة محيرة على مكانين، تطبيق الإعدادات ولوحة التحكم (Control Panel)، بعض الإعدادات تجدها مكررة في المكانين لكن البعض الآخر يوجد في أحد المكانين.. لذا وبدون إطالة، أسرع طرق البحث عن إعداد على ويندوز 10.



ابحث في قائمة ابدأ

أدخل كلمة مفتاحية تدل على الإعداد التي تبحث عنه في قائمة ابدأ، مثل كلمة شاشة أو Display بالإنجليزية، ومن بين نتائج البحث سترى قائمة الإعدادات المتعلقة بهذه الكلمة، يمكنك أن تضغط على أي نتيجة لفتح الإعداد الخاص به.

صندوق البحث عن إعداد في تطبيق الإعدادات



ستجد صندوقا أعلى تطبيق الإعدادات يمكنك أن تبحث عنه بكلمة مفتاحية تدل على الإعداد، فمثلا إذا أردت أن تبحث الإعدادات المتعلقة بالماوس أدخل كلمة mouse، وستظهر قائمة بها أشهر الإعدادات، فإن أردت أن تطلع على قائمة الإعدادات بأكملها اضغط على أظهر جميع النتائج أو Show All Results آخر القائمة.

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صندوق البحث في لوحة التحكمستجد صندوق بحث صغيرا أعلى يمين نافذة لوحة التحكم أو Control Panel.. أولا يمكنك الوصول إلى لوحة التحكم بالبحث عنها بكلمة Control Panel في قائمة ابدأ، وعندما تفتح لوحة التحكم يمكنك البحث بكلمة مفتاحية عن أي شيء مثل لوحة المفاتيح.. فإن كنت لا تعلم ما الكلمة التي يرتبط بها الإعداد، أسفل صندوق البحث ستجد خيار العرض، ومنه يمكنك اختيار أيقونات كبيرة أو صغيرة لترى أقسام الإعدادات معبرا عنها بواسطة أيقونات يمكنك الدخول على أي منها وتصفح الإعدادات التي تشملها.