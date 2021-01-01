

أفضل برامج استعادة الملفات المحذوفة أفضل برامج استعادة الملفات المحذوفة

فقدان الملفات والبيانات المهمة بأي شكل من الأشكال مشكلة تواجه العديد من المستخدمين يومياً ولا يعرفون حل هذه المشكلة، لحسن الحظ هناك العديد من برامج استعادة الملفات المحذوفة عالية الجودة المتوفرة في عام 2020؛ سواء فقدت الملفات جزئيا أو كليا ستتمكن من خلال هذه البرامج استعادة أكبر قدر ممكن الملفات المحذوفة والحد من التأثيرات السلبية. لذلك سنتعرف في هذا المقال على أفضل برامج استعادة الملفات المحذوفة لنظام Windows.

برامج استعادة الملفات المحذوفة تقوم هذه البرامج بفحص وسيط التخزين والبحث على الملفات المفقودة وتعمل على استعادة الملفات المفقودة من أي وسيط تخزين حيث يمكنه استرداد الملفات التي تم حذفها أو فقدها عن طريق الخطأ أو بسبب هجوم الفيروسات أو فشل القرص الصلب أو لأي سبب آخر.



برامج استعادة الملفات المحذوفة

إذا فقدت بيانات وملفات مهمة من تعطل نظام غير متوقع فهناك العديد من البرامج التي يمكنك من خلالها استعادة الملفات المحذوفة ويعتبر أفضل برنامج لاسترجاع الملفات التي تم حذفها مسبقاً هو Wise Data Recovery.

Wise Data Recovery هو برنامج مجاني لاستعادة جميع أنواع البيانات والملفات التي تم حذفها عن طريق الخطأ أو لأي سبب آخر حيث يمكنه استعادة الملفات المفقودة من القرص الصلب أو القرص الصلب الخارجي أو محرك أقراص USB وبطاقة ذاكرة وهاتف محمول ومشغل MP3 ووسائط التخزين الأخرى.

يأتي هذا البرنامج مع أحدث التقنيات التي تساعد على إنهاء عملية المسح في ثوانٍ مما يوفر لك الكثير من الوقت كما أنه يتيح لك إمكانية الاختيار بين أنواع الملفات التي تريد استعادتها أو كتابة الكلمات الرئيسية قبل المسح لتضييق نتائج البحث وتوفير المزيد من الوقت لا يقوم فقط بالبحث عن الملفات المفقودة ولكن أيضا يحلل إمكانية استعادتها ثم يعرض لك التفاصيل وإمكانية استرجاع الملفات قبل أن تقرر استعادتها.



علاوة على ذلك، فإن Wise Data Recovery هو برنامج صغير وخالٍ تماما من الفيروسات ويستهلك القليل من موارد النظام ويتيح لك إمكانية استعادة الملفات المحذوفة من نظام Windows الخاص بك.

أنواع الملفات التي يمكن استرجاعها من Wise Data Recovery

برنامج Wise Data Recovery يمكنه استرداد أكثر من 1000 نوع من الملفات حيث يبحث عن أنواع متعددة من الملفات ليس فقط المستندات ولكن أيضا يبحث عن الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية وما إلى ذلك.

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المستندات: DOC / DOCX ، XLS / XLSX ، PPT / PPTX ، PDF ، CWK ، HTML / HTM ، INDD ، EPS وغيرهم.الصور: JPG / JPEG ، TIFF / TIF ، PNG ، BMP ، GIF ، PSD ، CRW ، CR2 ، NEF ، ORF ، SR2 ، MRW ، DCR ، WMF ، RAW ، SWF ، SVG ، RAF ، DNG.مقاطع الفيديو: AVI ، MOV ، MP4 ، M4V ، 3GP ، 3G2 ، WMV ، MKV ، ASF FLV ، SWF ، MPG ، RM / RMVB ، MPEG.الصوتيات: AIF / AIFF ، M4A ، MP3 ، WAV ، WMA ، APE ، MID / MIDI RealAudio ، VQF ، FLV ، MKV ، MPG ، M4V ، RM / RMVB ، OGG ، AAC ، WMV ، APE.الملفات الأخرى: مثل المحفوظات ZIP ، RAR ، SIT ، ISO وما إلى ذلك وexe ، html SITX.برامج أخرى لاستعادة الملفات المحذوفةإذا واجهتك أي صعوبات في استخدام Wise Data Recovery فلا تقلق لأن هناك العديد من البرامج الأخرى التي يمكنك من خلالها استعادة الملفات المحذوفة مجانا، ولكن كما ذكرت في السابق فإن برنامج Wise Data Recovery يعتبر أفضل برنامج من برامج استعادة الملفات المحذوفة.1 – برنامج RecuvaRecuva هو برنامج مجاني لاستعادة الملفات التي تم حذفها عن طريق الخطأ من جهاز الكمبيوتر الخاص بك حيث يمكنك استعادة الصور أو الموسيقى أو المستندات أو مقاطع الفيديو أو أي ملف آخر فقدته من بطاقات الذاكرة ومحركات الأقراص الصلبة الخارجية ووحدات ذاكرة USB وغيرهم.2 – برنامج Pandora RecoveryPandora Recovery يعتبر من أفضل برامج استعادة الملفات المحذوفة وذلك بسبب سهولة استخدامه وأيضاً بسبب التقنيات المميزة التي يأتي بها حيث يسمح لك بعرض الملفات المفقودة قبل استعادتها ويتيح لك إمكانية استعادة الملفات المخفية والمشفرة والمضغوطة، ويدعم نظام الملفات NTFS وFAT.3 – برنامج TestDiskTestDisk هو برنامج آخر لاسترجاع الملفات المحذوفة خاص بالمحترفين لأن الواجهة الخاصة به ليست سهلة كما في البرامج السابقة ويتطلب كتابة أوامر command. لكنه يأتي بمميزات أكثر من رائعة لا يفهمها سوى المحترفين في واجهات الـ CMD.