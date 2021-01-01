فقدان الملفات والبيانات المهمة بأي شكل من الأشكال مشكلة تواجه العديد من المستخدمين يومياً ولا يعرفون حل هذه المشكلة، لحسن الحظ هناك العديد من برامج استعادة الملفات المحذوفة عالية الجودة المتوفرة في عام 2020؛ سواء فقدت الملفات جزئيا أو كليا ستتمكن من خلال هذه البرامج استعادة أكبر قدر ممكن الملفات المحذوفة والحد من التأثيرات السلبية. لذلك سنتعرف في هذا المقال على أفضل برامج استعادة الملفات المحذوفة لنظام Windows.
برامج استعادة الملفات المحذوفة تقوم هذه البرامج بفحص وسيط التخزين والبحث على الملفات المفقودة وتعمل على استعادة الملفات المفقودة من أي وسيط تخزين حيث يمكنه استرداد الملفات التي تم حذفها أو فقدها عن طريق الخطأ أو بسبب هجوم الفيروسات أو فشل القرص الصلب أو لأي سبب آخر.
برامج استعادة الملفات المحذوفة
إذا فقدت بيانات وملفات مهمة من تعطل نظام غير متوقع فهناك العديد من البرامج التي يمكنك من خلالها استعادة الملفات المحذوفة ويعتبر أفضل برنامج لاسترجاع الملفات التي تم حذفها مسبقاً هو Wise Data Recovery.
Wise Data Recovery هو برنامج مجاني لاستعادة جميع أنواع البيانات والملفات التي تم حذفها عن طريق الخطأ أو لأي سبب آخر حيث يمكنه استعادة الملفات المفقودة من القرص الصلب أو القرص الصلب الخارجي أو محرك أقراص USB وبطاقة ذاكرة وهاتف محمول ومشغل MP3 ووسائط التخزين الأخرى.
يأتي هذا البرنامج مع أحدث التقنيات التي تساعد على إنهاء عملية المسح في ثوانٍ مما يوفر لك الكثير من الوقت كما أنه يتيح لك إمكانية الاختيار بين أنواع الملفات التي تريد استعادتها أو كتابة الكلمات الرئيسية قبل المسح لتضييق نتائج البحث وتوفير المزيد من الوقت لا يقوم فقط بالبحث عن الملفات المفقودة ولكن أيضا يحلل إمكانية استعادتها ثم يعرض لك التفاصيل وإمكانية استرجاع الملفات قبل أن تقرر استعادتها.
علاوة على ذلك، فإن Wise Data Recovery هو برنامج صغير وخالٍ تماما من الفيروسات ويستهلك القليل من موارد النظام ويتيح لك إمكانية استعادة الملفات المحذوفة من نظام Windows الخاص بك.
أنواع الملفات التي يمكن استرجاعها من Wise Data Recovery
برنامج Wise Data Recovery يمكنه استرداد أكثر من 1000 نوع من الملفات حيث يبحث عن أنواع متعددة من الملفات ليس فقط المستندات ولكن أيضا يبحث عن الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية وما إلى ذلك.
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